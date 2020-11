Der NASDAQ 100 ist in den Vortagen direkt am oberen Widerstand des monatelangen Seitwärtskanals bei 12.200 Punkten nach unten abgeprallt und in der Folge bis in den Bereich des 50er-EMA gefallen. Der 50er-EMA hat gehalten, die Korrektur könnte hier auslaufen und der Index vor einer neuen Aufwärtsbewegung stehen.AnalyseDer 50er-EMA ist für den weiteren Kursverlauf von besonderer Bedeutung. Solange der Kurs über dem 50er-EMA notiert, ist kurzfristig eher mit weiter steigenden Kursen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...