Der beliebte Videokonferenz-Dienst Zoom gehört fraglos zu den größten Profiteuren der Pandemie. In der Spitze hat sich das Papier verneunfacht. Entsprechend stark bergab geht es nun, nachdem sich in Sachen Corona-Impfstoff eine positive Wende abzeichnet.Seit dem Oktober-Hoch hat Zoom bereits rund 40 Prozent eingebüßt. Aktuell testet die Aktie die 100-Tage-Linie bei 365,88 Dollar. Sollte dieser Support nicht halten, dann droht ein weiteres Abrutschen der Aktie in Richtung der 300 Dollar Marke. Erst ...

