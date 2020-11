Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den TecDAX derzeit freundlich. Gegenwärtig liegt das Aktienbarometer mit 2,44 Prozent im Plus. Freundlich ist heute überwiegend die Stimmung an der Börse - zumindest für den TecDAX. Die Folge: Für den TecDAX-Index steht ein Preisanstieg von 2,44 Prozent auf der Kurstafel.

Den vollständigen Artikel lesen ...