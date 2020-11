Die Wiener Linien haben ihr stationäres Carsharing-Angebot erweitert. Ab sofort stehen 28 Hyundai Ioniq Elektro an fixen Standorten in ganz Wien zur Verfügung. Gemanagt werden die Fahrzeuge von Dienstleister share me, zugänglich sind sie über dessen App oder die ÖPNV-App WienMobil. Die Wiener Linien betreiben mittlerweile sechs sogenannte WienMobil-Stationen in Simmering, Ottakring, Mariahilf, Neubau, ...

