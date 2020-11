1. Call auf Amazon (WKN MC826E) Bei den Optionsscheinen ist heute unter den Stuttgarter Anlegern Amazon der beliebteste Basiswert. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call statt. Unser Händler verzeichnet in dem Schein überwiegend Kauforders. Für die Amazon-Aktie geht es 1,8% auf 2.605 Euro aufwärts. 2. Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760) Für den seit Tagen beliebten Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft 2 Index wurden heute an der Euwax bisher mehr Kauforders ausgeführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...