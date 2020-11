Frankfurt (www.fondscheck.de) - Zum heutigen Tag hat J.P. Morgan Asset Management den JPMorgan Carbon Transition Global Equity SICAV ETF (Ticker: JPCT) aufgelegt, so J.P. Morgan Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieser nachhaltige ETF ermöglicht es, in ein breit gestreutes globales Aktienportfolio zu investieren, das nur einen geringen Tracking Error zum MSCI World Index aufweist und dabei eine deutliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität ermöglicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...