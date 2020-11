Die EnBW-Tochter Yello bietet ab sofort unter dem Namen "Autostrom Mobile" einen neuen europaweit gültigen Ladetarif an. Dieser setzt sich aus einer monatlichen Grundgebühr in Höhe von 3,90 Euro und einem Tarif von 39 Eurocent pro Kilowattstunde zusammen. Die angegebenen Preiskomponenten beinhalten bereits 19 Prozent Mehrwertsteuer und gelten in dieser Höhe ab dem Jahreswechsel. In den verbleibenden ...

