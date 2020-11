Die letzten Wochen waren für den Ölpreis ein Wechselbad der (charttechnischen) Gefühle. Denn einem positiven Impuls folgte nach kurzer Zeit gleich der entgegengesetzte, der zumindest ab Anfang September die kurz zuvor gebildete Unterstützung nach unten durchbrach und mit einem neuen Zwischentief endete (gelbe Rechtecke in Chart 1).Nun hat der Ölpreis gestern auch per Schlusskurs wieder das Niveau überwunden, an welchem er in den vergangenen 6 Wochen abgeprallt war. Dies entsprach auf Tages-Schlusskursbasis 43,60 Dollar. Als Follow-up läuft der Ölpreis der Sorte Brent nach dem dadurch ausgelösten kurzfristigen Momentum-Kaufsignal auch heute weiter nach oben. Er steht nun kurz vor dem Zwischenhoch von Ende August 2020 bei 46,57 Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...