HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,50 auf 7,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Motorenhersteller habe positiv überrascht und sogar einen frei verfügbaren Barmittelzufluss ausgewiesen, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz im Anschluss an die Vorlage der Resultate sei deutlich geworden, dass sich die Nachfrage in allen Regionen verbessert./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 08:22 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 08:22 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006305006

