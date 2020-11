11.11.2020 -Wieder Alltagsgeschäft bei NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) nach den Zahlen letzte Woche. Aber Alltag heisst bei Nel in den letzten Wochen, wohl mindestens einen neuen Auftrag pro Woche zu liefern. So auch diese Woche: Die US-Tochter Nel Hydrogen U.S. sichert sich einen Auftrag im Wert von mehr als 5,4 Mio. USD über PEM-Elektrolyse- Stacks. Und Stacks sind das wichtigste Element bei der Elektrolyse, denn "im Stack findet die PEM-Elektrolyse statt, bei der Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten wird." (www.forschung-enrgiespeicher.info). Jedenfalls erteilte Raytheon Technologies' ...

Den vollständigen Artikel lesen ...