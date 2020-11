Der Actioncam-Hersteller hatte im Frühjahr angekündigt, 20 % seiner Belegschaft zu entlassen. Die damit verbundenen Kosten hatten vor allem das zweite Quartal belastet. In Q3 hat GoPro nun einen überraschend hohen Gewinn gemacht und mit 20 Cent je Aktie rund fünfmal so viel verdient wie erwartet. Der Umsatz ist um 114 % auf 281 Mio. $ und damit deutlich über die erwarteten 219 Mio. $ gestiegen. GoPro hat aber auch mit einer geänderten Funktionalität der Kameras und der Umstellung auf Direktvertrieb einen Strategiewechsel angestoßen. Ob das Unternehmen dadurch nachhaltig zurück auf den Erfolgsweg findet, bleibt abzuwarten.



