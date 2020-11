Die erste Funktion dieser Art informiert Garmin-Benutzer in Echtzeit darüber, wie sich ihr Training auf den Stoffwechsel auswirkt

Lumen, das weltweit erste Stoffwechsel-Handmessgerät, hat zusammen mit Garmin International, Inc., einem Geschäftsbereich von Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), eine Connect IQ Lumen App und eine API-Integration für Garmin Health auf den Markt gebracht, um den Benutzern ein besseres Verständnis zu vermitteln, wie sich Fitness- und Ernährungsentscheidungen auf ihren Körper in Echtzeit auswirken.

Durch die Messung des CO2-Gehalts eines einzigen Atemzugs bestimmt Lumen die metabolische Gesundheit und liefert täglich personalisierte Ernährungspläne und Einblicke darüber, ob der Körper gerade Fett oder Kohlenhydrate verbrennt. Lumen unterstützt die Fettverbrennung und verbessert die Flexibilität des Stoffwechsels, also die Fähigkeit des Körpers, sowohl Kohlenhydrate als auch Fette als Energiequelle effizient zu nutzen.

Aktivitätstracker und Smartwatches von Garmin unterstützen beim Verfolgen und Teilen der Aktivitäten. Dank der Lumen-Daten und der Garmin Health API Integration können Garmin-Benutzer ihre Gesundheits- und Aktivitätsdaten wie Herzfrequenz, Schlaf, Schritte und verbrauchte Kalorien jetzt nahtlos in die Lumen App integrieren und ihren Fitnesszustand sofort optimieren.

"Sehr gerne arbeiten wir mit Garmin bei dieser entscheidenden Integration zusammen. Wir wissen, wie wichtig für unsere Anwender wertvolle Einblicke in ihre Fitness sind. Ab jetzt können sie fundiertere Entscheidungen über ihre Ernährung treffen und die Gesundheit des Stoffwechsels verbessern", sagte Daniel Tal, CEO von Lumen.

Durch die Kombination der Daten von Garmin und Lumen werden Benutzer in der Lage sein, ihren Kalorienverbrauch zu überwachen. Mit Benachrichtigungen werden sie darüber informiert, wann sie durch das Gerät von Lumen einatmen und ihren Tag aktiv angehen oder eine Pause nach dem Workout einlegen sollten. Benutzer können nun anhand von Regenerations-Makros und eines umfassenden Garmin-Trainingsprotokolls nachverfolgen, wie sich ihr Workout auf ihren Stoffwechsel auswirkt.

"Lumen ist ein innovatives Unternehmen, das die Grenzen von Stoffwechselgesundheit und Leistungsoptimierung verschiebt. Die Plattform Connect IQ von Garmin ermöglicht den Benutzern mit Echtzeitdaten, in jedem Moment die richtigen Fitness- und Ernährungsentscheidungen zu treffen", so Sean McNamara, Senior Manager Sales and Marketing, Garmin Health.

Um den Stoffwechsel kontinuierlich zu messen, haben Garmin-Benutzer mit kompatiblen Geräten zudem Zugang zu wichtigen Daten von Lumen, wie Einblicke in morgendliche sowie die täglichen und wöchentlichen Lumen-Werte und den Lumen Flex Score, der angibt, wie flexibel der Stoffwechsel ist. Damit soll sichergestellt werden, dass Ernährung und metabolische Gesundheit im Gedächtnis bleiben.

Über Garmin Health

Engineered on the Inside for Life on the Outside Robuste Geräte, für ein Leben im Freien entwickelt, damit hat Garmin die Wellnessbranche revolutioniert. Garmin Health bietet Unternehmenslösungen, die Garmin Wearables und die von ihnen erzeugten aussagekräftigen Sensordaten für Anwendungen in den Bereichen Corporate Wellness, öffentliche Gesundheit und Patientenüberwachung nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter garmin.com/health, über die Abteilung Media Relations unter der Telefonnummer 913-397-8200 oder unter facebook.com/garmin, twitter.com/garminnews, instagram.com/garminwellness oder youtube.com/garmin.

Über Garmin Connect IQ

Connect IQ ist das App-System für Garmin Wearables, Fahrradcomputer und Outdoor-Handhelds. Mit Connect IQ können Entwickler Gerätelösungen für Garmin-Benutzer erstellen. Entwickler nutzen das Connect IQ SDK zur Entwicklung von Apps und den anschließenden Upload ihrer Werke in den Connect IQ Store. Von dort aus können Millionen von Garmin-Benutzern nach mehreren Tausend Apps wie Starbucks, Spotify und Amazon Music stöbern und auf ihr mit Connect IQ kompatibles Gerät herunterladen.

Über Lumen

Lumen ist ein Gerät mit App, das den Stoffwechsel durch einen Atemzug mithilfe eines komplexen Algorithmus misst und täglich auf der Grundlage der metabolischen Daten einen personalisierten Ernährungsplan aufstellt. Unserer Ansicht nach ist ein gesunder Stoffwechsel der Schlüssel zu einer besseren Gesundheit und von jedermann mit etwas Hilfe von Lumen erreichbar.

2014 von Wissenschaftlern und erfahrenen Unternehmern gegründet, ist Lumen mit über 1.000.000 Messungen pro Monat die weltweit größte Plattform zur Bestimmung des Stoffwechsels. Lumen möchte die Gesundheit des Stoffwechsels und die Lebensqualität weltweit verbessern und die Menschen dazu befähigen, intelligentere Entscheidungen über Ernährung und Lebensstil zu treffen. Unsere Technologie bietet jedem Individuum neue Messgrößen zum Stoffwechsel und ein System zur eigenen Kontrolle, sodass man die Ziele rund um Gesundheit und Wohlbefinden erreichen und langfristig chronischen Krankheiten durch Verbesserung der metabolischen Gesundheit vorbeugen kann.

Folgen Sie uns auf twitter.com/LumenMetabolism, facebook.com/Lumen.me/, instagram.com/lumen.me/, youtube.com/c/Lumendotme

