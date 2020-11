Tokio (ots/PRNewswire) - Die Tokyo Sustainable Finance Week wird im Februar 2021 von der Stadtverwaltung Tokio mit dem Ziel organisiert, ESG-Investitionen und nachhaltige Finanzen zu fördern, die zur Entwicklung nachhaltiger Städte beitragen, und die Präsenz der Stadtverwaltung in diesen Bereichen zu verstärken.(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106335/202011046683/_prw_PI1fl_8ElAU7C3.jpg)(Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106335/202011046683/_prw_PI2fl_j88o2YUk.png)Während der Woche findet das Tokyo Sustainable Finance Forum statt, das sich an Fachleute richtet, die bei Finanzinstitutionen und relevanten Organisationen in Japan und im Ausland arbeiten. Es wird außerdem das Finanzseminar für Einwohner von Tokio stattfinden, das darauf abzielt, Finanzkenntnisse zu verbessern und die Öffentlichkeit für nachhaltige Finanzen zu sensibilisieren.Ab dem 9. November werden Anmeldungen für die Teilnahme am Tokyo Sustainable Finance Forum entgegengenommen. Die TMG freut sich darauf, die Teilnehmer dort begrüßen zu dürfen. Die Anmeldung für das Finanzseminar für Einwohner von Tokio wird Anfang Dezember eröffnet.Überblick über das Forum1. Datum: 13:30-17:20 Uhr, 9. Februar (Di), 20212. ZielpublikumFachleute in öffentlichen Einrichtungen, Finanzinstitutionen, Gruppen der Finanzbranche und anderen relevanten Organisationen3. Programm und Redner (*Japanisch-englische Simultanübersetzung wird bereitgestellt / Eintritt frei)- Hauptrede 1: Globale Trends im nachhaltigen Finanzwesen (vorläufig)Sprecher: Takejiro Sueyoshi, Sonderberater, UNEP-Finanzinitiative- Hauptrede 2: Entwicklung eines nachhaltigen Finanzwesens in JapanSprecher: Mariko Kawaguchi, speziell ernannte Professorin der Rikkyo University Graduate School of Social Design Studies und leitende Beraterin des CEO, Fuji Oil Holdings Inc.- Hauptrede 3: Nachhaltige Finanztrends in Japan und Übersee aus der Sicht von InvestorenSprecher: Yasunori Iwanaga, Chief Responsible Investment Officer (CRIO), Amundi Japan Ltd.Zusätzlich zu den oben genannten Hauptreden wird auch eine Podiumsdiskussion stattfinden. Einzelheiten finden Sie auf der untenstehenden Website.https://www.sustainablefina.metro.tokyo.lg.jp/forum/english*Bitte beachten Sie, dass Programminhalte und Referenten Änderungen vorbehalten sind.4. Anmeldungszeitraum9. November (Mo) 2020 - 8. Februar (Mo) 20215. AnmeldungBitte melden Sie sich unter https://sites.net-convention.com/tsfw_forum_en/ anPressekontakt:Rumiko OdaSekretariat der Tokyo Sustainable Finance Week (c/o ConventionLinkage, Inc.)Tel: +81-3-3263-8686 (10:00-17:00 (JST)Montag bis Freitag)E-Mail: tokyo_sfw@c-linkage.co.jp*Auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung mit derStadtverwaltung von Tokio ist Convention Linkage, Inc. für die Planungund Organisation der Tokyo Sustainable Finance Week zuständig.Original-Content von: Tokyo Metropolitan Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113303/4760132