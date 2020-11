Aktionäre von BYD benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment fällt heute um über 7% in den Keller - bereits gestern ging es um 11,4% nach unten. Noch am 09. November 2020 markierte die BYD-Aktie ein neues Allzeithoch bei 21,68 Euro (aktueller Kurs: 17,70 Euro). Dennoch können sich BYD-Aktionäre in den vergangenen 6 Monaten über einen Kursgewinn in Höhe von 242%...

Den vollständigen Artikel lesen ...