EVN ist wenig bekannt, aber inzwischen für Buchwertfans interessant. Mit der 12% Beteiligung an Verbund wird schon fast die gesamte Marktkapitalisierung abgedeckt. Dazu kommt ein solider Versorger mit weiteren Beteiligungen (Auch mit Wasserstoffphantasie) und auch einem stark wachsenden Portfolio an Wind und Solarparks. Auch so vom Gewinn erscheint die Aktie für Dividendenfans interessant, da sie als grüne Aktie neu entdeckt werden könnte. EVN ist daher auch im Wikifolio Nachhaltige Dividendenstars enthalten. Mehr im folgenden Video: ...

