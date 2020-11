Bei der Kölner DocCheck AG (ISIN: DE000A1A6WE6; A1A6WE) laufen die Geschäfte aktuell weitaus besser als zuvor vom Management geplant. Dementsprechend haben die Rheinländer heute die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2020 nach oben revidiert. Rechnete die Firma zunächst mit Umsätzen von 38 Mio. Euro bis 42 Euro in der laufenden Zwölfmonatsperiode, so beläuft sich die neue Prognose nun auf stattliche 43 Mio. bis 48 Mio. Euro.Mit den zugleich veröffentlichten aktuellen Neunmonatszahlen überzeugt DocCheck ebenfalls. Demnach steigerte die Gesellschaft nach vorläufigen Berechnungen ihre Erlöse auf 32 Mio. Euro, was einer Steigerung von fast 28 % entspricht. Zeitgleich schnellte der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 3,5 Mio. Euro auf 5,9 Mio. Euro nach oben. Damit wurde die EBIT-Marge auf nun üppige 18 % gesteigert. Die hohe Profitabilität und das starke Wachstum zeigen, dass die NRWler gut in ihrer Nische aufgestellt sind, womit der Titel für langfristige Investoren sehr attraktiv ist.

