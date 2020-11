DGAP-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Personalie

SÜSS MicroTec ernennt fünftes Mitglied für den Aufsichtsrat



11.11.2020 / 17:11

SÜSS MicroTec ernennt fünftes Mitglied für den Aufsichtsrat Garching, 11. November 2020 - SÜSS MicroTec gibt heute bekannt, dass Herr Dr. Bernd Schulte durch Eintragung ins Handelsregister den Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE per 6.11.2020, verstärken wird. Mit der Berufung von Dr. Schulte besteht der Aufsichtsrat des Unternehmens nunmehr aus fünf Mitgliedern und ist damit entsprechend der Satzung vollständig besetzt. Herr Dr. Schulte ist seit 1993 für der AIXTRON SE (bis 12/2010: AIXTRON AG) tätig. Im Jahr 2002 wurde er in den Vorstand berufen und war dort zuletzt insbesondere für die Bereiche Forschung und Entwicklung, Beschaffung sowie Investor Relations und Kommunikation zuständig. Dr. Schulte studierte Physik an der Technischen Hochschule Darmstadt und promovierte dort 1993. Den ausführlichen Lebenslauf von Herrn Dr. Schulte können Sie auf unserer Webseite abrufen. "Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Schulte eine weitere erfahrene Persönlichkeit im Aufsichtsrat begrüßen zu können.", sagte Dr. David Dean, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE. "Durch seine einschlägige Erfahrung in der Halbleiterbranche, insbesondere dem Spezialmaschinenbau, wird er den Aufsichtsrat zukünftig mit seinem Wissen und seiner tiefen Branchenkenntnis bereichern." "Ich freue mich, als neues Mitglied im Aufsichtsrat die zukünftigen Entwicklungen bei SÜSS MicroTec aktiv begleiten zu können.", sagte Dr. Bernd Schulte. Legal Disclaimer Einige der in dieser Mitteilung gemachten Aussagen haben den Charakter von Prognosen bzw. können als solche interpretiert werden. Alle Angaben und Bewertungen erfolgen auf der Basis äußerst gewissenhafter Recherchen. Die Veröffentlichung erfolgt jedoch ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die obigen Ausführungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Rechte vorbehalten.





Kontakt:

SÜSS MicroTec SE

Franka Schielke

Head of IR

Schleissheimer Strasse 90

85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49 89 32007-161

Fax: +49 89 32007-444

Kontakt:SÜSS MicroTec SEFranka SchielkeHead of IRSchleissheimer Strasse 9085748 Garching, DeutschlandTel.: +49 89 32007-161Fax: +49 89 32007-444Email: franka.schielke@suss.com

