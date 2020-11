Gestern tagte die Islamkonferenz mit dem Thema der Imamausbildung. Innenminister Horst Seehofer (CSU) will mit der Ausbildung von Imamen in Deutschland eine Radikalisierung junger Muslime verhindern. Doch noch bevor die Islamkonferenz begann, teilte Hamed Abdel-Samad in einem öffentlichen Brief an Seehofer via Facebook mit, dass er aus der Islamkonferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...