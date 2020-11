DJ Aktien Schweiz fester - Alcon nach Zahlen gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch die Sitzung beendet. Weiterhin stützte die Hoffnung auf einen baldigen Coronavirus-Impfstoff, so ein Beobachter. Allerdings werde es wohl noch Monate bis zu einer Zulassung dauern, und auch die sich anschließende Verteilung sei noch nicht geklärt, hieß es jedoch von skeptischen Teilnehmern. Die Zahl der Neuinfektionen legt derweil weiter rasant zu. In den USA wurde ein neuer Rekordstand erreicht: Binnen 24 Stunden wurden 201.961 neue Ansteckungsfälle gezählt. Dort scheint es momentan nur eine Frage der Zeit, wann es zu regionalen Einschränkungen kommen wird.

Der SMI verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 10.532 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 56,03 (zuvor: 97,3) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten stand die Berichtssaison erneut im Fokus. Für die Alcon-Aktie ging es um 3,0 Prozent nach oben. Der Augenheilkunde-Konzern wurde auch im dritten Quartal von den negativen Auswirkungen der Coronavirus-Krise belastet, allerdings verbesserte sich die Entwicklung zum Vorquartal dank der Produkte Panoptix and Precision deutlich. Sonderfaktoren, unter anderem für Goodwill-Abschreibungen oder Restrukturierungskosten, belasteten die ehemalige Novartis-Tochter allerdings unter dem Strich und führten zu einem höheren Verlust als im Vorjahr. Eine Prognose für das Gesamtjahr gab der Konzern weiter nicht.

Gesucht waren nach den jüngsten Kursverlusten auch die defensiven Index-Schwergewichte Roche, Nestle und Novartis, die zwischen 1,8 und 2,8 Prozent zulegten.

Für die Richemont-Aktie ging es um 1,6 Prozent auf 76,64 Franken nach oben. Citi hat ihr Kursziel auf 82 Franken erhöht und die Einstufung "Neutral" bestätigt. Die Analysten haben ihre Schätzungen deutlich angehoben. Ihrer Einschätzung nach könnte der Luxusgüterhersteller an einem interessanten Wendepunkt stehen, nachdem die Aktie über mehrere Jahre marktunterdurchschnittlich gelaufen sei und die Ergebnisse ziemlich enttäuscht hätten.

November 11, 2020

