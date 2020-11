Bislang hat China nur vage auf 22 Seiten formuliert, dass die großen Internet-Unternehmen des Landes künftig stärker reguliert werden sollen. Das hat aber zusammen mit der durch einen möglichen Impfstoff ausgelösten Rotation an den Märkten gereicht, um die Börsenwerte der großen China-Tech-Unternehmen seit Montag kräftig abrutschen zu lassen. Nun zeichnet sich eine Beruhigung ab.Rund 290 Milliarden Dollar Börsenwert haben die fünf in der Überschrift aufgezählten China-Tech-Werte laut Bloomberg in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...