Halle (ots) - Einen Preis zahlen im kommenden Jahr auch die Rentner. Sie müssen sich im Westen auf eine Nullrunde einstellen, während es im Osten nur noch eine Mini-Steigerung von 0,72 Prozent geben wird. Die Renten orientieren sich an den Durchschnittslöhnen. Deshalb sind sie in diesem Jahr trotz Krise noch einmal kräftig gestiegen, deshalb werden sie 2021 nicht oder nur minimal erhöht werden.



Für Bezieher kleiner Renten ist das bitter, doch auf für sie gibt es einen Trost: Wegen der Rentengarantie werden ihre Bezüge nicht sinken, obwohl sie das gemessen an der Lohnentwicklung eigentlich müssten. Und da die Bundesregierung auch die Verrechnung der nun ausbleibenden Senkung mit künftigen Rentenerhöhungen ausgesetzt hat, könnte es mit etwas Glück schon im übernächsten Jahr auch bei den Renten wieder nach oben gehen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4760240

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de