Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videozentrierten intelligenten IoT-Lösungen und -Serviceleistungen, wird am 1. Dezember seinen Dahua Technology Partner Day 2020 als Onlineevent veranstalten. Die Veranstaltung bietet Einblicke in das Dahua ECO-System in der EMEA-Region. 26 Technologiepartner werden Lösungen im Segment Sicherheit und IoT vorstellen.

Das Thema des Dahua Technology Partner Day 2020 lautet "Smarter Together". Erwartet werden insgesamt 26 renommierte Dahua-Partner, die ihr Wissen und ihre Expertise bei der Entwicklung von Sicherheits- und IoT-Anwendungen für eine Vielzahl an vertikalen Märkten austauschen werden. Das Onlineevent soll als technologischer und kommerzieller Hub für Endnutzer und Systemintegratoren aus verschiedenen Märkten dienen, von Logistik, Verkehr und Infrastruktur bis hin zu Gesundheitswesen, Einzelhandel und Wohnen. Teilnehmer können sich kostenlos anmeldenund alle Partner-Keynotes aufrufen. Im Partner-Hub können Teilnehmer mit Technologiepartnern chatten, Geschäftsmöglichkeiten oder technische Herausforderungen sondieren und sich über neue Produkte informieren.

Die Veranstaltung beginnt mit einer Eröffnungsrede von Jason Zhao, Vice President und General Manager, Overseas Business, Dahua, in der vorgestellt werden soll, wie Dahua Technology und seine Technologiepartner gemeinsam intelligente Lösungen entwickeln können. 26 Partner werden ihre Lösungen in einem Hauptauditorium und sechs verschiedenen Nebenräumen präsentieren, darunter Axxonsoft, Qognify, Ivideon, TechnoAware, Vaelsys, A.I. Tech, Optex und Eagle Eye Networks, das bereits am Partnertag 2019 teilnahm und im vergangenen Jahr von erheblichen Geschäftsmöglichkeiten profitieren konnte. Während des Events werden beide Seiten das Interesse der Besucher mit integrierten Lösungen wecken, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Systemintegratoren und Endanwendern mit größerer Flexibilität gerecht werden.

"Der Partner Day 2019, der am 26. September im Estadio Wanda Metropolitano in Madrid stattfand, war ein Erfolg angesichts der Teilnahme vieler unserer Partner. Die Auflage in 2020 ist jedoch aufgrund von COVID-19 eine Herausforderung. In diesem Jahr wird der Partner Day als Onlineevent stattfinden, um das Zusammenkommen trotzdem zu ermöglichen. Während der Veranstaltung werden führende repräsentative Unternehmen der globalen Sicherheitsbranche und der IoT-Branche die Gelegenheit haben, ihre neuesten Sicherheitsanwendung zu präsentieren und über die gegenwärtigen Herausforderungen für die Branche zu reflektieren", so Jiaqi Gao, Overseas Marketing Director bei Dahua Technology. "Den Teilnehmer wird ermöglicht, Anbieter von Sicherheitslösungen zu treffen und neue vielfältige Geschäftschancen wahrzunehmen."

