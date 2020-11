In Hongkong sind vier Politiker der demokratischen Opposition aus dem Parlament ausgeschlossen worden. Danach teilte dies die Regierung der Sonderverwaltungszone mit und verwies auf eine Entscheidung aus China. Die Abgeordneten Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki und Kenneth Leung seien demnach von ihrer Funktion entbunden worden, berichtete zudem die "Times'.In Peking hatte der Ständige Ausschusses des Nationalen Volkskongresses beschlossen, dass Abgeordnete ihre Sitze verlieren können, wenn sie die Unabhängigkeit Hongkongs befürworten und sich an Handlungen beteiligen, die die nationale Sicherheit gefährden.Nach Angaben der in Hongkong erscheinenden Zeitung "South China Morning Post" hatten sich die vier Abgeordneten an Filibustern beteiligt. Dabei wird durch andauernde Nachfragen etwa eine Abstimmung über Gesetzesvorhaben verhindert.

Den vollständigen Artikel lesen ...