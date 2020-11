DGAP-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Immobilien

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Verkauf einer Immobilie führt zu einem Sonderertrag auf Konzernebene



11.11.2020 / 20:12 CET/CEST

AD-HOC MELDUNG gemäß Art. 17 MAR LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG

- Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -

Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG: Verkauf einer Immobilie führt zu einem Sonderertrag auf Konzernebene München, 11.11.2020 - Die Ludwig Beck Grundbesitz Haar GmbH, München, eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der LUDWIG BECK AG, hat heute einen Vertrag über den Verkauf ihrer Immobilie in Haar im Zuge einer Sale & Leaseback Transaktion mit Übergang von Nutzen und Lasten zum 31.12.2020 geschlossen. Käufer ist eine Immobiliengesellschaft aus dem Raum München. Der Kaufpreis beträgt rund 10 Mio. €. Der zu zahlende Kaufpreis wird im LUDWIG BECK Konzern zu einem Sonderertrag vor Steuern in Höhe von ca. 4 Mio. € führen. Mit dieser Transaktion soll die Liquiditäts- und Ertragssituation des LUDWIG BECK Konzerns in Zeiten der COVID 19-Pandemie gestärkt werden. Kontakt Investor Relations:

LUDWIG BECK AG

Andre Deubel

t: +49 89 23691-745

f: +49 89 23691-600

