Seit Montag, d. 09.11. setzte sich mit stark genährten Hoffnungen, ein erster Corona-Impfstoff der Mainzer BIONTECH (US09075V1026) könnte in Kooperation mit dem US-Pharmagiganten PFIZER (US7170811035) nach sehr überzeugenden Studienergebnissen im Rahmen der 3. und damit nun letzten klinischen Testphase kurz vor der internationalen Marktzulassung stehen, die letztwöchige - politisch geprägte - Rallye an den internationalen Aktienmärkten natürlich ungebrochen fort.Und ebenso plausibel war es auch, dass zeitgleich mit den hiermit einhergehenden Erwartungen, zumindest in den entwickelten Ländern könnten im Falle kurzfristiger ausreichender Impfstoff-Bereitstellungen nunmehr sehr rasche Wirtschaftsnormalisierungen eintreten, gerade hoch konjunktursensible "Value"-Aktien des Industrie- und Finanzbereichs wahre Kursfeuerwerke abbrannten.

