Bislang zählte die Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067; WKN: 906866) zu den grössten Gewinnern unter den US-Bluechips in diesem Jahr. Notierte das Papier an Silvester 2019 lediglich bei einem Stand von 1.848 US-Dollar, so legte der Anteilsschein in der Spitze bis auf 3.552 US-Dollar zu. Getrieben wurde die Rallye vom Boom des Online-Handels, der bei Amazon.com weltweit von den Lockdowns in einigen Ländern profitierte. Zudem verzeichneten viele Händler trotz geöffneter Ladenlokale vielfach eine erheblich niedrigere Kundenfrequenz, was ebenfalls dem Marktführer aus der US-Metropole Seattle zugutekam.Trotz der jüngsten Kurskorrektur wird Amazon.com an der Wall Street immer noch mit gut 1,53 Billionen US-Dollar bewertet, womit der Konzern beispielsweise nur sehr knapp hinter dem Software-Giganten Microsoft Corp. rangiert, der im Moment rund 1,62 Billionen Dollar auf die Waagschale bringt. Ausgehend von dem hohen Kursniveau und der zuletzt nachlassenden relativen technischen Stärke ist nun eine zumindest kurzfristige Kurskorrektur bei der Amazon-Aktie wahrscheinlicher geworden. Denn aktuell ist das Unternehmen Amazon.com mit einem geschätzten 2021er-KGV von 70 bewertet, was immer noch äusserst ambitioniert ist.

