Die Welt ist nach wie vor von der neuen Coronavirus-Pandemie (COVID-19) bedroht, die unser tägliches Leben grundlegend verändert hat.

Trotz des Rückgangs der Bekleidungskäufe in der ersten Hälfte dieses Jahres aufgrund von Einschränkungen, haben sich die Käufer auf eine steigende Nachfrage nach Outdoor- und Freizeit-Lifestyle-Produkten in der post-epidemischen Ära gefreut. Dieser neue Trend hat die Innovationsfähigkeit der taiwanesischen Textilindustrie erneut auf die Probe gestellt, so die Taiwan Textile Federation (TTF).

Um die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen, hat das Textile Export Promotion Project (TEPP) Software und Hardware für verbesserte Videokonferenzen integriert und gleichzeitig maßgeschneiderte Lösungen angeboten, die einen neuen Maßstab für die Vermittlung von Geschäftskontakten gesetzt haben.

Im Hinblick auf Textilien zur Epidemie Prävention hat der taiwanesische Textilverband vier Hersteller empfohlen, darunter Asiatic Fiber Co., die für die Entwicklung von Spezialfasern und Hochleistungsgarnen bekannt ist. In diesem Jahr wirbt das Unternehmen für Produkte aus der AFC Functional Protection Series und der iQmax Functional Intelligence Series.

Die AFC Functional Protection Series ersetzt Einwegprodukte durch wiederverwendbare Stoffe, die sowohl in Operationssälen als auch für die persönliche Schutzausrüstung verwendet werden können. Produkte aus der iQmax Functional Intelligence Serie verfügen auch über Funktionstextilien das erste Gewebe, das mit einem mobilen Gerät verwendet werden kann, um die Funktion einer Bekleidung zu erhöhen.

Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie haben sich Singtex Industrial und seine Tochtergesellschaft Magictex ebenfalls dem nationalen Textilteam für Epidemie Prävention angeschlossen. Das Funktionsgewebe von Singtex kann auch für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Dank seiner wasserdichten und atmungsaktiven Technologie können diese Schutzprodukte ihre Schutzleistung auch nach 30 Wäschen beibehalten.

Grandetex Development Co., Ltd. hat weiter mit Garnfabriken zusammengearbeitet, um das RICH-y-Multifunktionsgarn zu entwickeln. Dieses kombiniert Masterbatch- und RICH-y-Elemente, um den Energieverbrauch und den Abfall beim Färben und Ausrüsten effektiv zu reduzieren. Ein solches Gewebe hat lang anhaltende antibakterielle und desodorierende Eigenschaften sowie UV- und Umweltschutzeigenschaften. Damit ist RICH-y die effektivste auf dem Markt erhältliche Maske.

Die von RICH-y hergestellten Masken können den Käufern zur Verfügung gestellt werden, damit sie die Wirksamkeit von RICH-y durch Erlebnismarketing einer angemessenen Epidemie Prävention besser verstehen können.

Kuen Long Textile Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller von Textilgeweben mit 44 Jahren Erfahrung in der Branche. Das Unternehmen hat mit Grandetex Development zusammengearbeitet, um Heimtextilien, Stoffe für die urbane Freizeitmode und Stoffe für Outdoor-Sportarten mit umweltfreundlichen, funktionellen, antibakteriellen Materialien zu fördern. Dank seines One-Stop-Shop-Produktionsmodells bietet Kuen Long Textile eine Vielzahl von Produktkombinationen mit RICH-y und vieles mehr.

Online-Produkteinführung für nachhaltige Textilien Taiwan Textile Federation

Die Taiwan Textile Federation (TTF) wird am 11. und 12. November eine zweitägige Online-Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte übertragen. Diese findet um 9 Uhr MEZ über TTF YouTube und die Facebook-Plattform statt. Dies ist eine großartige Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen im Bereich nachhaltiger Textilien aus Taiwan kennen zu lernen!

Bitte folgen Sie der Website des TEPP-Projekts, Facebook, LinkedIn sowie auf YouTube. Vergessen Sie nicht, sich das neueste Video des taiwanesischen Textilverbandes "Textile Silicon Valley in Taiwan" anzusehen, das unter https://youtu.be/KfdJF-Qp2zA veröffentlicht wurde.

