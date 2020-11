BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Wirtschaftsweisen:

"Gleichzeitig muss jedem klar sein, dass solche Daten nur Momentaufnahmen sind. Ihre Halbwertszeit: geringer denn je. Was bedeutet der nächste Corona-Ausbruch für die Konjunktur? Wie reagiert die Wirtschaft auf eine Grenzschließung? Und was, wenn der Impfstoff doch später kommt? Schon immer waren Prognosen ein statistisch mehr oder weniger gut unterlegter Blick in die Glaskugel. In diesem Jahr dürfte die Zukunft in dichtem Nebel liegen."/yyzz/DP/he