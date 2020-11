Stuttgart (ots) - Unter dem Titel "Porsche Unseen" veröffentlicht Porsche erstmals bislang geheime Designstudien aus den Jahren 2005 bis 2019. Der Sportwagenhersteller zeigt 15 spektakuläre Fahrzeug-Visionen. Die frühen Studien bedienen die Segmente "Spin-Offs", "Little Rebels", "Hypercars" und "What's next?". Damit gewährt Porsche einen exklusiven Einblick in seinen Designprozess - von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Serienmodell."Das zeitlose und innovative Design unserer Sportwagen begeistert Menschen auf der ganzen Welt", sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. "Visionäre Konzept-Studien bilden die Basis für diesen Erfolg: Sie sind der Ideenpool für das Porsche-Design von morgen und verbinden unsere starke Tradition mit wegweisenden Zukunftstechnologien."Die bislang unveröffentlichten Designstudien stellt der Porsche Newsroom in einer Artikelreihe exklusiv vor. Das Web-TV-Format 9:11 Magazin widmet ausgewählten Studien zudem einen Beitrag und beleuchtet gemeinsam mit Porsche-Chef-Designer Michael Mauer den Zusammenhang zwischen Studien und aktueller Serienmodelle. Für die Fans der Marke erscheint heute das Buch "Porsche Unseen" im Verlag Delius Klasing. Interessierte Leser*innen erhalten hier einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen von Style Porsche. Einige der Studien werden später auch live zu bewundern sein: Das Porsche Museum integriert eine Auswahl der Modelle im Jahr 2021 in die Ausstellung.Bildmaterial im Porsche Newsroom (newsroom.porsche.de (https://newsroom.porsche.com/de.html)) sowie auf der Porsche-Presse-Datenbank (presse.porsche.ch). Weiterführendes Material zum Thema "Porsche Unseen" ist abrufbar unter der Adresse media.porsche.com/mediakit/unseen (https://media.porsche.com/mediakit/unseen).Pressekontakt:Porsche Schweiz AGLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitInga KonenTelefon: +41 (0)41 487-914-3E-Mail: inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100859390