windeln.de SE: windeln.de veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal und neun Monate 2020; europäisches Geschäft weiter verbessert, China Geschäft im dritten Quartal unter Zielvorgaben aber mit stärkerem vierten Quartal



12.11.2020 / 07:00

windeln.de veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal und neun Monate 2020; europäisches Geschäft weiter verbessert, China Geschäft im dritten Quartal unter Zielvorgaben aber mit stärkerem vierten Quartal

- Umsatz (ohne Bebitus) 15,0 Mio. EUR im 3. Quartal 2020 (gegenüber 15,4 Mio. EUR in Q3 des Vorjahres); 9 Monate 2020 58,8 Mio. EUR (+17,9% gegenüber 49,8 Mio. EUR in 9M des Vorjahres)

- Erfolgreicher Singles Day am 11.11.; weitere Verkaufsevents im November und Dezember

- Bereinigtes EBIT (ohne Bebitus) -3,0 Mio. EUR in Q3 2020 (-19,9% Marge) nach -3,9 Mio. EUR in Q3 des Vorjahres (-25,0% Marge); 9 Monate 2020 -5,5 Mio. EUR (-9,3% Marge) im Vergleich zu -9,3 Mio. EUR (-18,6% Marge) für 9 Monate des Vorjahres

- Insgesamt verfügbare Mittel in Höhe von 5,5 Mio. EUR zum 30. September 2020; erfolgreiche Kapitalerhöhung im Oktober mit einem Bruttoemissionserlös von 3,4 Mio. EUR; insgesamt verfügbare Mittel zum 9. November: 8,2 Mio. EUR

München, 12. November 2020: windeln.de SE ("windeln.de", "Konzern" oder "Unternehmen"; ISIN DE000WNDL201 und DE000WNDL128) gab heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal (Q3) und 9 Monate (9M) des Jahres 2020 bekannt. Das Unternehmen erzielte im 3. Quartal 2020 einen Umsatz von 15,0 Mio. EUR, was einem leichten Rückgang von -2,7% im Vergleich zum 3. Quartal des Vorjahres (15,4 Mio. EUR im 3. Quartal 2019) für seine fortgeführten Geschäftsbereiche (d.h. ohne das Bebitus-Geschäft, das als "nicht fortgeführter Geschäftsbereich" ausgewiesen wird) entspricht. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2020 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17,9% auf 58,8 Mio. EUR (9M 2019: 49,8 Mio. EUR). Das bereinigte (ber.) EBIT verbesserte sich im 3. Quartal 2020 auf -3,0 Mio. EUR im Vergleich zum 3. Quartal 2019 mit -3,9 Mio. EUR. Für die ersten 9 Monate 2020 verbesserte sich das ber. EBIT auf -5,5 Mio. EUR (-9,3% in Prozent vom Umsatz) im Vergleich zu -9,3 Mio. EUR in den ersten 9 Monaten 2019 (-18,6% in Prozent vom Umsatz).

DACH und Bebitus Q3 Umsätze stiegen im Jahres- und Quartalsvergleich; China Umsatz im dritten Quartal unter den Zielvorgaben, aber mit einem stärkeren vierten Quartal

In China wurde im 3. Quartal 2020 ein Umsatz in Höhe von 10,2 Mio. EUR erzielt, was einem Rückgang von -5,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht (3. Quartal 2019: 10,8 Mio. EUR), der auf ein vorübergehendes Überangebot an Milchnahrung auf dem chinesischen Markt und eine vorübergehende Aussetzung des SPDC-Versandprozesses (zollfreie Luftfracht aus Deutschland) zurückzuführen ist, der in den nächsten Wochen wieder aktiviert wird. Auch die Marketingausgaben und damit die Neukundengewinnung waren während des Übergangs von der beendeten Marketingkooperation mit LangTao auf das lokale Inhouse-Team in China geringer. Der 9-Monats-Umsatz für China belief sich auf 43,6 Mio. EUR im Vergleich zu 35,8 Mio. EUR für 9 Monate 2019, was einem Anstieg von +21,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht (+11,1% ohne die Auswirkungen der Mehrwertsteuerrückerstattung in China in Höhe von 3,8 Mio. EUR). Auf das China Geschäft entfielen im 3. Quartal 2020 68% des Umsatzes (74% für 9M 2020).

Der Umsatz in Europa (ohne Bebitus) belief sich im 3. Quartal 2020 auf 4,8 Mio. EUR. Gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung von +3.5% (Q3 2019: 4,6 Mio. EUR). Der Umsatz für die ersten 9 Monate 2020 belief sich auf 15,2 Mio. EUR gegenüber 14,1 Mio. EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einem Anstieg von +7,9% entspricht. Mehrere Verkaufsaktionen und Social-Media-Kampagnen unterstützen die positive Entwicklung in den deutschsprachigen Märkten, die 32% der Unternehmensumsätze im 3. Quartal 2020 ausmachen (26% in 9M 2020).

Der ausgewiesene Konzernumsatz beinhaltet nicht das Bebitus-Geschäft in Spanien, Portugal und Frankreich, das aufgrund des laufenden Veräußerungsprozesses als "aufgegebener Geschäftsbereich" ausgewiesen wird. Der Bebitus Umsatz belief sich im 3. Quartal 2020 auf 3,4 Mio. EUR, was eine Wachstumsrate von +12,1% gegenüber dem Vorjahr bedeutet (9 Monate 2020: 9,7 Mio. EUR; +1,7% gegenüber dem Vorjahr). Das Umsatzwachstum bei Bebitus wurde auch durch die positive Entwicklung des portugiesischen Shops unterstützt, der im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um +27.8% zulegte. Der Veräußerungsprozess von Bebitus ist noch nicht abgeschlossen.

Verbesserung des bereinigten EBIT in Q3 und 9 Monaten 2020 für die Gruppe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, hauptsächlich aufgrund eines verbesserten operativen Deckungsbeitrags des europäischen Geschäfts und geringeren Vertriebs- und Verwaltungskosten.

Die Bruttogewinnmarge sank auf 17,1% im 3. Quartal 2020 (21,8% im 3. Quartal 2019) infolge von Rabattaktionen in China, die aufgrund des vorübergehenden Überangebots auf dem Markt notwendig waren. Auch der Anteil der Geschäftskunden war höher als im Vorjahr. Dies führt zu einer geringeren Bruttogewinnmarge, aber auch zu niedrigeren Marketing- und Fulfillmentkosten. Die Marketingkosten beliefen sich im 3. Quartal 2020 auf 0,5 Mio. EUR (3,4% des Umsatzes) gegenüber 0,6 Mio. EUR im Vorjahresquartal (4,0% des Umsatzes). Die Fulfillmentkosten sanken auf 1,2 Mio. EUR (8,2% des Umsatzes) im Vergleich zu 2,1 Mio. EUR (13,6% des Umsatzes) im Vorjahresquartal. windeln.de unterzeichnete einen Vertrag mit einem neuen Logistikdienstleister für ihr deutsches Lager. Der Umzug an den neuen Lagerstandort ist für Frühjahr 2021 geplant und wird die Logistikkosten in Zukunft weiter senken.

Der operative Deckungsbeitrag (Bruttogewinn abzüglich Marketing- und Fulfillmentkosten) auf Konzernebene belief sich im dritten Quartal 2020 auf 0,8 Mio. EUR (5,5% des Umsatzes) und lag damit relativ gesehen 1,4 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau (Q3 2019: 0,6 Mio. EUR oder 4,1% des Umsatzes). In den ersten 9 Monaten des Jahres 2020 stieg der Deckungsbeitrag auf 7,2 Mio. EUR (12,2% der Einnahmen) gegenüber 2,9 Mio. EUR (5,8% der Einnahmen) in den ersten 9 Monaten des Jahres 2019. In China belief sich der operative Deckungsbeitrag im dritten Quartal 2020 auf 0,9 Mio. EUR (1,0 Mio. EUR in Q3 2019) und in den ersten 9 Monaten 2020 auf 7,5 Mio. EUR (9M 2019: 4,0 Mio. EUR). Im Segment Europa (ohne Bebitus) verbesserte sich der Deckungsbeitrag im 3. Quartal 2020 auf -0,1 Mio. EUR im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres (-0,3 Mio. EUR) und auf -0,3 Mio. EUR in 9M 2020 (9M 2019: -1,1 Mio. EUR). Der Deckungsbeitrag von Bebitus verbesserte sich auf 0,1 Mio. EUR im 3. Quartal 2020 von 0,0 EUR im Vorjahr. Auf 9-Monats-Ebene verbesserte sich der Deckungsbeitrag von Bebitus auf EUR 0,3 Mio. im Jahr 2020 von EUR -0,1 Mio. im Jahr 2019.

Die ber. sonstigen Vertriebs- und Verwaltungskosten sanken auf 3,8 Mio. EUR im dritten Quartal 2020 gegenüber 4,8 Mio. EUR im zweiten Quartal 2020. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem einmaligen Ertrag aus aktienbasierter Vergütung im 2. Quartal 2020. Für den 9-Monatszeitraum 2020 beliefen sich die ber. sonstigen Vertriebs- und Verwaltungskosten auf 12,6 Mio. EUR (9M 2019: 12,2 Mio. EUR).

Das ber. EBIT der Gruppe verbesserte sich im dritten Quartal des laufenden Jahres auf -3,0 Mio. EUR (-19,9% Marge) nach -3,9 Mio. EUR (-25,0% Marge) im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für die ersten 9 Monate des Jahres 2020 verbesserte sich das ber. EBIT der Gruppe auf -5,5 Mio. EUR (-9,3% des Umsatzes, einschließlich 2,8 Mio. EUR positiver Auswirkungen der Mehrwertsteuerrückerstattung in China) im Vergleich zu -9,3 Mio. EUR für die ersten 9 Monate des Jahres 2019 (-18,6% des Umsatzes).

Mittelabfluss im 3. Quartal deutlich reduziert; erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung im Oktober

Im 3. Quartal 2020 belief sich der Mittelabfluss (inkl. Bebitus) auf 0,5 Mio. EUR und verbesserte sich damit deutlich im Vergleich zu -5,9 Mio. EUR. in Q2 2020 (9 Monate 2020: -2,9 Mio. EUR). Das Nettoumlaufvermögen inkl. Bebitus belief sich zum 30. September 2020 auf 6,2 Mio. EUR und verringerte sich gegenüber dem 30. Juni 2020 um 38,5% aufgrund der Reduktion des Lagervermögens. Zum 30. September 2020 standen der Gruppe insgesamt 5,5 Mio. EUR an liquiden Mitteln zur Verfügung. Im Oktober schloss die Gruppe erfolgreich eine Kapitalerhöhung mit bestehenden und neuen Investoren ab. Durch die Platzierung von 2.821.828 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR und Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2020 ("Neue Aktien") wurde ein Bruttoemissionserlös von 3.386.193,60 EUR auf der Grundlage des Bezugspreises von 1,20 EUR pro Neuer Aktie erzielt. Der Gesamtbetrag der verfügbaren liquiden Mittel des Konzerns beliefen sich damit zum 9. November auf 8,2 Mio. EUR.

Matthias Peuckert, Geschäftsführer von windeln.de, und Nikolaus Weinberger, Finanzvorstand von windeln.de, kommentieren: "Die Entwicklung unseres Europageschäfts verlief im dritten Quartal weiterhin positiv. Die Umsätze in China lagen zwar unter den Zielvorgaben, die Vorbereitungen für die Verkaufsveranstaltungen im November und Dezember in China sind jedoch erfolgreich abgeschlossen und werden sich im vierten Quartal auszahlen. Unser Ausblick für das Gesamtjahr 2020 bleibt mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einer moderaten Verbesserung des bereinigten EBIT unverändert. Mit der Kapitalerhöhung haben wir uns weitere Mittel zur Unterstützung unserer Wachstumsprojekte für 2021 gesichert, um unser Ziel eines bereinigten EBIT Break-evens zu erreichen".

Ausgewählte Kennzahlen für das dritte Quartal und neun Monate 2020

Q3 2020 Q3 2019 9M 2020 9M 2019 Umsatz (Mio. EUR) 15,0 15,4 58,8 49,8 China 10,2 10,8 43,6 35,8 Europa (DACH) 4,8 4,6 15,2 14,1 Operativer Deckungsbeitrag (Mio. EUR) 0,8 0,6 7,2 2,9 China 0,9 1,0 7,5 4,0 Europa (DACH) -0,1 -0,3 -0,3 -1,1 in % vom Umsatz 5,5% 4,1% 12,2% 5,8% Bereinigtes EBIT (Mio. EUR) -3,0 -3,9 -5,5 -9,3 in % vom Umsatz -14,0% -14,2% -0,7% -7,5% Aufgegebener Geschäftsbereich (Bebitus): Umsatz 3,4 3,0 9,7 9,5 Deckungsbeitrag (Mio. EUR) 0,1 0,0 0,3 -0,1 Bereinigtes EBIT (Mio. EUR) -0,6 -0,8 -2,0 -2,7

