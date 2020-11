DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

EVOTEC SE: ERGEBNISSE DER ERSTEN NEUN MONATE 2020 UND UPDATES ZUR UNTERNEHMENSENTWICKLUNG



12.11.2020 / 07:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ZAHLREICHE NEUE UND ERWEITERTE FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSALLIANZEN; SEHR GUTE FORTSCHRITTE IN CO-OWNED PIPELINE

ZUNEHMENDE DYNAMIK TROTZ SCHWIERIGEM GESCHÄFTSUMFELD

PROGNOSE FÜR GESAMTJAHR 2020 BESTÄTIGT; KAPAZITÄTSAUSBAU AUF KURS, UM WACHSTUM 2021 NAHTLOS FORTZUSETZEN

HIGHLIGHTS

ANHALTEND STARKE PERFORMANCE IM BASISGESCHÄFT; ROBUSTES UMSATZWACHSTUM UND EBITDA-VERBESSERUNG IM DRITTEN QUARTAL Konzernumsatz: Steigerung um 12 % auf 360,4 Mio. € (9M 2019: 321,4 Mio. €)

Deutliches bereinigtes Like-for-like-Umsatzwachstum des Basisgeschäfts (portfolio- und währungsbereinigt) von 19 %

Robustes Umsatzwachstum in beiden Segmenten: Gesamtumsatz von EVT Execute steigt um 14 % auf 352,7 Mio. € (9M 2019: 308,1 Mio. €), die Umsatzerlöse von EVT Innovate um 21 % auf 74,7 Mio. € (9M 2019: 61,8 Mio. €)

Bereinigtes Konzern-EBITDA von 76,9 Mio. € (9M 2019: 93,2 Mio. €) mit guter Dynamik im dritten Quartal

Verstärkte Aufwendungen für F&E in Höhe von 46,1 Mio. € (9M 2019: 41,3 Mio. €); deutlicher Anstieg der unverpartnerten F&E-Aufwendungen um 30 % auf 33,4 Mio. € (9M 2019: 25,7 Mio. €)

Bisher keine wesentlichen Auswirkungen durch COVID-19-Pandemie auf die gesamtfinanzielle und strategische Entwicklung; leichte Verzögerung bei Vertragsabschlüssen und Meilensteinerreichungen EVT EXECUTE UND EVT INNOVATE - DANK MULTIMODALITÄT UND INTEGRIERTER PLATTFORM GUT GERÜSTET FÜR WACHSTUM IN DATENGESTÜTZTER PRÄZISIONSMEDIZIN Zahlreiche neue und verlängerte Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsallianzen

Just - Evotec Biologics auf Erfolgskurs

Strategische Allianz mit Novo Nordisk zur Entwicklung neuer Therapien für Nierenerkrankungen

Erweiterung der Patientendatenbank um den Bereich Lebererkrankungen durch Zugang zur QUOD Biobank

Weiterer Meilenstein in Neurodegeneration-Allianz mit Bristol Myers Squibb erreicht

Ausweitung der Zusammenarbeit mit Centogene um den Bereich Gaucher-Krankheit

Gute Fortschritte in Co-owned Pipeline - Bayer startet zwei klinische Phase-II-Studien mit dem P2X3-Antagonisten Eliapixant (BAY1817080) im September/Oktober (Beginn der Patientenrekrutierung für eine der Studien nach Ende der Berichtsperiode)

Wichtige Partnerschaften in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie mit dem US-Verteidigungsministerium (DOD) sowie Förderung durch die Bill & Melinda Gates Stiftung (nach Ende der Berichtsperiode)

CORPORATE Erwerb der Vermögenswerte (hauptsächlich Grundstücke und Gebäude) sowie Übernahme der Mitarbeiter des "Biopark by Sanofi SAS", jetzt "Campus Curie Toulouse", macht Evotec zum alleinigen Eigentümer des Standorts Toulouse (Frankreich)

Kontinuierlicher Ausbau der Infrastruktur in Abingdon (UK) und Göttingen, um künftiges Wachstum zu fördern

Die Mubadala Investment Company wird strategischer Investor und Novo Holding A/S verstärkt ihr Engagement; Gesamt-Investment beider Aktionäre von 250 Mio. € im Rahmen einer Kapitalerhöhung (nach Ende der Berichtsperiode)

Vertragsverlängerung von CEO Dr. Werner Lanthaler um weitere fünf Jahre bis zum 05. März 2026 (nach Ende der Berichtsperiode)

PROGNOSE FÜR GESAMTJAHR 2020 BESTÄTIGT Unveränderter Ausblick gegenüber dem Halbjahresbericht 2020 unter Berücksichtigung der derzeit wahrnehmbaren Effekte durch COVID-19

Konzernerlöse in Höhe von 440-480 Mio. € erwartet (2019: 446,4 Mio. €)

"Unverpartnerte F&E-Aufwendungen" auf Konzernebene von etwa 45 Mio. € (2019: 37,5 Mio. €)

Bereinigtes Konzern-EBITDA in Höhe von 100-120 Mio. € erwartet (2019: 123,1 Mio. €) Kennzahlen der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und Segmentinformationen

Evotec SE & Tochtergesellschaften - erste neun Monate 2020



in T€



EVT

Execute



EVT

Innovate

Eliminie-rungen zwischen den Segmenten



Überleitung4)



Evotec-Konzern

9M 2020



Evotec-Konzern

9M 2019 Externe Umsatzerlöse1) 269.860 74.692 0 15.862 360.414 321.362 Intersegment Umsatzerlöse 82.802 0 -82.802 0 0 0 Herstellkosten der Umsätze -262.154 -68.668 75.459 -15.862 -271.225 -222.553 Rohertrag 90.508 6.024 -7.343 0 89.189 98.809 Bruttomarge in % 25,7 8,1 0 0 24,7 30,7 F&E-Aufwendungen2) -3.589 -49.831 7.343 0 -46.077 -41.285 Vertriebs- und Verwaltungskosten -47.402 -10.730 0 0 -58.132 -46.230 Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte und Firmenwerte 0 0 0 0 0 -11.919 Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto 13.661 36.645 0 0 50.306 47.050 Betriebsergebnis 53.178 -17.892 0 0 35.286 46.425 Bereinigtes EBITDA3) 92.303 -15.361 0 0 76.942 93.216 1) Die Erlöse in den Segmenten setzen sich zusammen aus den Erlösen aus Verträgen mit Kunden ohne Erlöse aus Weiterbelastungen, da diese in der wirtschaftlichen Betrachtung der Segmente für das Management keine Bedeutung haben.

2) Davon unverpartnerte F&E-Aufwendungen in Höhe von 33,4 Mio. € in 9M 2020 (2019: 25,7 Mio. €).

3) Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträge aus negativem Unterschiedsbetrag und exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie des nichtoperativen Ergebnisses; bereinigt um negative Wechselkurseffekte in Höhe von 0,5 Mio. € beläuft sich das bereinigte EBITDA auf 77,4 Mio. €.

4) Nicht den Segmenten zugeordnet: Umsätze aus Weiterbelastungen gemäß IFRS 15.

Ausführlichere Informationen und die Finanztabellen sind in unserer Quartalsmitteilung zu den ersten neun Monaten verfügbar, die auf der Evotec-Website unter folgendem Link veröffentlicht ist: https://www.evotec.com/de/invest/finanzpublikationen

Webcast/Telefonkonferenz In einer Telefonkonferenz in englischer Sprache werden die wesentlichen Ergebnisse und Schwerpunkte aus dem Berichtszeitraum näher erläutert. Außerdem wird über die aktuelle Geschäftsentwicklung berichtet.





Details der Telefonkonferenz Datum: Donnerstag, 12. November 2020

Uhrzeit: 14.00 Uhr (deutsche Zeit) Aus Deutschland: +49 69 201 744 220

Aus Frankreich: +33 170 709 502

Aus Italien: +39 023 600 6663

Aus UK: +44 20 3009 2470

Aus den USA: +1 877 423 0830

Zugangscode: 69782681#



Sollten Sie sich per Telefon einwählen, so können Sie die Präsentation parallel dazu im Internet unter https://www.webcast-eqs.com/evotec20201112/no-audio verfolgen.

Details zum Webcast Zur Teilnahme am Audio-Webcast finden Sie einen Link auf unserer Homepage: www.evotec.com. Hier wird auch die Präsentation kurz vor der Veranstaltung zum Download zur Verfügung gestellt. Eine Aufnahme der Telefonkonferenz wird für sieben Tage unter den Telefonnummern +49 69 201744222 (Deutschland), +44 20 3364 5150 (UK) und +1 (844) 307-9362 (USA), Zugangscode: 315597280#, verfügbar sein. Zusätzlich wird der Webcast auf unserer Website unter https://www.evotec.com/finanzberichte zur Verfügung stehen.

ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 3.400 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen, Fibrose, seltene Krankheiten und Frauengesundheit ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf @Evotec.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.: +49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com



Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications & Marketing, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com



12.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de