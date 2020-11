Neue Zeitrechnung

So schnell geht es manchmal. Erst die klare Entscheidung für Joe Biden und dann noch die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff ließen die Märkte zum Wochenstart explodieren. Der Dow Jones nahm die Marke von 30.000 Punkten ins Visier. Der DAX kletterte mühelos über die 13.000-Zähler-Marke. Damit scheint zumindest an den Börsen die Corona-Pandemie beendet zu sein.

Zunächst der Blick in die USA: Mit Joe Biden hat das "Land of the free" wieder einen Demokraten an der Spitze. Bis zum Machtwechsel am 20. Januar 2021 vergeht jedoch noch etwas Zeit, in der der Amtsinhaber Donald Trump noch die ein oder andere Duftmarke hinterlassen dürfte.

Große Koalition

Mit einem voraussichtlich republikanischen Senat konfrontiert, steht den USA quasi eine "Große Koalition" bevor - weder die eine noch die andere Seite dürften ihre Pläne in Reinform umsetzen können. Lediglich ein großer Wirtschaftsstimulus dürfte Konsens unter beiden Parteien sein. Gut für die Börse, die gestützt durch die Fed auch 2021 haussieren dürfte. Nicht nur, weil es das erste Jahr eines neuen Präsidenten ist.

