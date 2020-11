DJ Tag erhöht Prognose und stellt weiteres Wachstum in Aussicht

FRANKFURT (Dow Jones)---Die TAG Immobilien AG hat ihre Prognosen nach einem guten dritten Quartal angehoben und für das kommende Jahr einen weiteren Anstieg der operativen Kennziffer Funds from Operations (FFO) und der Dividende um jeweils 5 Prozent in Aussicht gestellt. Die Geschäftsergebnisse in Deutschland und Polen seien weiterhin nahezu unbeeinflusst von der Covid-19-Pandemie, teilte das Immobilienunternehmen mit.

"Auch in diesen schwierigen Zeiten der Covid-19-Pandemie hat sich unser Geschäftsmodell, das sich auf bezahlbaren Wohnraum außerhalb der großen Metropolen fokussiert, sehr gut behaupten können", sagte Finanzvorstand Martin Thiel laut der Mitteilung. "Vor diesem Hintergrund können wir nicht nur unsere FFO- und Dividendenprognose für das Jahr 2020 erhöhen, sondern unseren Aktionären für das Jahr 2021 ein kontinuierliches und rentables Wachstum in Aussicht stellen".

Der FFO I (Funds from Operations) - eine in der Immobilienbranche gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft - soll 2020 nun 170 bis 173 Millionen Euro bzw. 1,17 Euro je Aktie erreichen, nach 160,6 Millionen bzw 1,10 Euro im Vorjahr. Bisher hatte TAG hier eine Spanne von 168 bis 170 Millionen bzw. 1,16 Euro je Aktie in Aussicht gestellt. Die Dividende soll um 1 Cent mehr auf 0,88 Euro steigen, von 0,82 Cent im Vorjahr.

Für das kommende Jahr gibt das Unternehmen erstmals eine Prognose und stellt einen Anstieg des FFO I um 5 Prozent auf 178 bis 182 Millionen Euro bzw. 1,23 Euro in Aussicht. Die Dividende soll um ebenfalls 5 Prozent auf 0,92 Euro steigen.

