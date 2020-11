DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

EVOTEC BAUT STANDORT IN OXFORDSHIRE ZU INTEGRIERTEM FORSCHUNGSZENTRUM MIT DEM NAMEN 'DOROTHY CROWFOOT HODGKIN CAMPUS' AUS



12.11.2020 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SCHAFFUNG EINZIGARTIGER INTEGRIERTER FORSCHUNGSKAPAZITÄTEN AN EINEM STANDORT

ERGÄNZUNG UM IN VITRO-PHARMAKOLOGIE UND ERWEITERUNG DER PROTEINWISSENSCHAFTEN

KOMPETENZZENTRUM FÜR STRUKTURBASIERTES WIRKSTOFFDESIGN

STEIGERUNG DER GLOBALEN KAPAZITÄTEN FÜR HOCHWERTIGE INTEGRIERTE WIRKSTOFFFORSCHUNG UND KOMMERZIELLE ENTWICKLUNG

Hamburg, 12. November 2020:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute den Ausbau des bestehenden Campus in Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, UK, in ein bedeutendes integriertes Forschungs- und Entwicklungszentrum mit dem Namen "Dorothy Crowfoot Hodgkin Campus" bekannt. Durch ein neu hinzukommendes Gebäude, in dem bis Ende des Jahres etwa 100 Biologen untergebracht sein werden, sind alle Schlüsselfunktionen für eine hochmoderne und leistungsfähige Forschung mit niedermolekularen Substanzen bis hin zur kommerziellen Entwicklung an einem Standort vereint.



Auf dem Dorothy Crowfoot Hodgkin Campus werden in vitro-Pharmakologie und Proteinwissenschaften, Strukturbiologie, Wirkstoffmetabolismus und Pharmakokinetik, Chemieinformatik, synthetische Chemie und Medizinalchemie sowie Formulierungswissenschaften, Entwicklungschemie und die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen zusammengeführt. Die Bündelung dieser wesentlichen wissenschaftlichen Aktivitäten ermöglicht einen intensiven Austausch und schnelle, erfindungsreiche Problemlösungen an den Schnittstellen zwischen den Disziplinen sowie kürzere Iterationszyklen in den Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsprozessen. Dadurch wird der Standort zu einem vollständig integrierten Forschungs- und Entwicklungszentrum.



Bereits heute profitiert Evotecs Campus in Milton Park von den engen Beziehungen und der Nähe zu Diamond Light Source in Harwell, die ihn zu einem Kompetenzzentrum für strukturbasiertes Wirkstoffdesign machten. Zudem ermöglicht der Standort herausragende Partnerschaften im akademischen und biotechnologischen Umfeld von Oxford und dem gesamten Vereinigten Königreich.



Neben den Standorten in Toulouse und Verona ist Evotecs Dorothy Crowfoot Hodgkin Campus mit über 600 Mitarbeitern nun eines von drei Kompetenz- und Know-how-Zentren für integrierte Forschung und Entwicklung - zum Vorteil von Evotecs Partnern.



Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, sagte: "Für eine erfolgreiche integrierte Wirkstoffforschung und -entwicklung werden Know-how und Erfahrung benötigt, ebenso wie hochmoderne Technologien und Kompetenzen. Wir freuen uns sehr, durch diese Erweiterung der Kapazitäten in Abingdon unsere Bandbreite an vollständig integrierten Forschungsstandorten auszuweiten und sind stolz, dass unser Standort den Namen der führenden Forscherin in der Röntgenkristallographie und Nobelpreisträgerin tragen wird: Dorothy Crowfoot Hodgkin Campus."





Über Dorothy Crowfoot Hodgkin

Dorothy Hodgkin (geb. Crowfoot) wurde 1910 in Kairo geboren. Im Alter von etwa 10 Jahren begann sie, sich für Chemie und Kristalle zu interessieren und war eines von zwei Mädchen, die zusammen mit den Jungen am Chemieunterricht in ihrer Schule teilnehmen durften. Danach ging sie nach Oxford an das Somerville College, wo sie einen Kurs in Kristallographie belegte und sich für die Erforschung der Röntgenkristallographie entschied. Nachdem sie in Oxford Vorträge von J. D. Bernal über Metalle gehört hatte, wechselte Dorothy Crowfoot nach Cambridge, um dort mit ihm zusammenzuarbeiten. Die Tatsache, dass sich Bernal in dieser Zeit den Sterolen zuwandte, legte ihren Kurs fest.



Dorothy Crowfoot erhielt von Somerville ein Forschungsstipendium für zwei Jahre, von denen sie das erste Jahr in Cambridge verbringen sollte, um im zweiten nach Somerville zurückzukehren. Dort verbrachte sie - abgesehen von kurzen Unterbrechungen - ihre weitere Karriere. Sie begann schnell damit, Geld für einen Röntgenapparat zu sammeln und setzte damit die Röntgenanalyse von Naturstoffen fort. Ihr Forschungsschwerpunkt waren Sterole und weitere biologisch interessante Moleküle, darunter auch Insulin und Penicillin.



1946 nahm Dorothy Crowfoot Hodgkin an den Versammlungen teil, die zur Gründung der International Union of Crystallography führten. 1947 wurde sie Mitglied der Royal Society, 1956 als ausländisches Mitglied in die königliche Akademie der Wissenschaften der Niederlande aufgenommen und 1958 in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. 1964 erhielt Dorothy Crowfoot Hodgkin den Nobelpreis für Chemie für die Auflösung der Atomstrukturen von Molekülen wie Penicillin und Insulin mithilfe der Röntgenkristallographie.[1]