DGAP-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Vita 34 kommt mit starkem drittem Quartal gut durch Krisenumfeld



12.11.2020 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vita 34 kommt mit starkem drittem Quartal gut durch Krisenumfeld

Umsatzerlöse nach neun Monaten mit 15,0 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau

EBITDA-Marge trotz erhöhter Marketingaufwendungen mit 29,1 Prozent nahe der Zielmarke von 30 Prozent

Erhöhte Nachfrage nach neuem PUR-Preismodell lässt Anteil wiederkehrender Umsätze stetig steigen



Leipzig, 12. November 2020 - Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), eine der größten Zellbanken Europas, kommt weiterhin sehr gut durch das von der COVID-19-Pandemie geprägte Wirtschaftsumfeld. Vor allem ein starkes Wachstum im Neugeschäft im Kernmarkt Deutschland führte zu einer Rückkehr auf den Wachstumskurs und einer deutlichen Verbesserung der Umsatzentwicklung gegenüber dem zweiten Quartal. Auch im Vorjahresvergleich konnte der leicht schwächere Jahresauftakt 2020 bis zum Ende des dritten Quartals nahezu vollständig aufgeholt werden. Für das Jahresendgeschäft zeichnet sich ebenfalls ein durchweg positiver Geschäftsverlauf ohne größere Pandemieauswirkungen ab.



Die Umsatzerlöse der ersten neun Monate lagen mit 15,0 Mio. Euro nur noch 0,6 Prozent unter Vorjahr (9M 2019: 15,1 Mio. Euro). Dabei zeigte sich die Nachfrage nach dem neuen Preismodell PUR deutlich erhöht, nachdem das Unternehmen seit April 2020 auch die Einlagerung von Nabelschnurgewebe über dieses Vertragsmodell anbietet. Der Anteil der Vertragsabschlüsse mit Gewebeeinlagerungen stieg seitdem signifikant, was zu einer Erhöhung des Umsatzes pro Vertragsabschluss führte. Das als Jahreszahlermodell konzipierte Produkt beeinflusst den Cash-Flow aus Lagergeschäft so zusätzlich positiv. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel mit 4,4 Mio. Euro nur 3,8 Prozent niedriger aus (9M 2019: 4,5 Mio. Euro), obwohl das Unternehmen weiterhin in erhöhtem Umfang in Marketingmaßnahmen investierte. Allem voran wurde die Ansprache von Gynäkologen und Hebammen als zwei der wichtigsten Zielgruppen intensiviert und die Online-Vermarktung der Produkte weiter forciert. Die EBITDA-Marge lag mit 29,1 entsprechend weiterhin auf hohem Niveau und nahe der Zielmarke von 30 Prozent.



"Mit dem Verlauf des dritten Quartals können wir sehr zufrieden sein, denn die erhöhte Nachfrage nach unserem PUR-Produkt führt vor allem auch zu steigenden wiederkehrenden Umsätzen", verdeutlicht Dr. Wolfgang Knirsch, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG. "So verlagern sich zwar auch Cashflows aus unserem Neugeschäft in die Zukunft, fördern aber gleichzeitig unsere zukünftige Geschäftsentwicklung. Das stellt für uns eine sehr wünschenswerte Entwicklung dar, auch wenn sich dies kurzfristig in einem rückläufigen operativen Cashflow niederschlägt."



Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung stellen sich wie folgt dar:

in TEUR Q3 2020 Q3 2019 9M 2020 9M 2019 ? H1 Umsatzerlöse 5.424 5.351 15.024 15.119 -0,6% Bruttoergebnis 3.391 3.472 9.139 9.487 -3,7% EBITDA 1.761 1.753 4.368 4.542 -3,8% EBITDA-Marge [%] 32,5% 32,8% 29,1% 30,0% -3,2% EBIT 1.140 1.137 2.528 2.697 -6,3% Periodenergebnis 750 173 1.860 1.220 52,4% Ergebnis je Aktie 0,18 0,04 0,45 0,30 50,0% Operativer Cashflow -- -- 3.125 4.627 -32,4% Liquide Mittel (vs. 31.12.2019) -- -- 10.519 9.102 15,6%



Den Einfluss der COVID-19-Pandemie auf den Geschäftsverlauf bewertet der Vorstand nach wie vor als insgesamt gering. Zwar zeigt sich bei regionaler Betrachtung nach wie vor, dass die stärker von der Pandemie betroffenen südlichen Länder Europas in der Zahl der Einlagerungen hinter den Erwartungen zurückbleiben. In den Kernmärkten der DACH-Region zeigt sich die Geschäftsentwicklung jedoch unverändert solide und höchstens mit sehr geringen Auswirkungen der Pandemie. Gleichwohl hat die Gesellschaft für eine eventuelle Zuspitzung der Lage im Zuge einer zweiten Pandemiewelle vorgesorgt und hält den Vorrat an produktionsrelevanten Vorprodukten auf hohem Niveau. Trotz des hierdurch weiter erhöhten Working Capital-Bedarfs legten die liquiden Mittel weiter zu und beliefen sich per Ende September auf 10,5 Mio. Euro (31.12.2019: 9,1 Mio. Euro).



Die Entwicklung neuer Zukunfts- und Entwicklungsprojekte, wie der Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut von Erwachsenen und der Einlagerung von Fettzellen zur Verwendung in der ästhetischen Medizin ("AdipoVita"), schreitet trotz pandemiebedingter Einschränkungen planmäßig voran. Für AdipoVita erhielt das Unternehmen kürzlich die Herstellungserlaubnis für den Standort Leipzig und baut nun Vertriebspartnerschaften auf.



"Vor dem Hintergrund des bisherigen Geschäftsverlaufs und der aktuellen Auftragslage für das vierte Quartal fühlen wir uns mit unserer Guidance für das Gesamtjahr nach wie vor sehr wohl und bekräftigen diese entsprechend", kommentiert Falk Neukirch, Finanzvorstand von Vita 34. "Aufgrund der langen Vorlaufzeiten zwischen Vertragsabschlüssen und Umsatzrealisierung gehen wir auch nicht davon aus, dass eine zweite Welle der Pandemie sich hier noch negativ auswirken wird."



Für das Gesamtjahr 2020 geht der Vorstand der Gesellschaft entsprechend unverändert von Umsatzerlösen zwischen 19,0 und 21,0 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 4,8 und 5,8 Mio. Euro aus.



Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Vita 34 AG

Telefon: +49 (0341) 48792 - 0

Mobil: +49 (0174) 9091190

E-Mail: ingo.middelmenne@vita34.de



Unternehmensprofil

Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute eine der führenden Zellbanken Europas. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut sowie von Stammzellen aus körpereigenem Fett anzubieten. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden bei Temperaturen um minus 200 Grad Celsius am Leben erhalten, um bei Bedarf im Rahmen einer Behandlung eingesetzt werden zu können. Mehr als 237.000 Kunden aus mehr als 20 Ländern haben bereits mit einem Zelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt.