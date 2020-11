Börsentag auf einen Blick DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNMITNAHMEN - Am Donnerstag zeichnen sich im Dax leichte Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 13 155 Punkte. Nach dem Kurssprung vom Montag liegt der Dax in dieser Woche bislang fast 6 Prozent im Plus. Nach fast 13 300 Punkten zum Wochenauftakt konnte sich der Index an den vergangenen beiden Tagen ...

