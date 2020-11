München (ots) -- Hamburger und Brandenburger schützen ihre Fahrzeuge gegen häufige Diebstähle- Mit innovativem FotoCHECK in zwei Minuten die Kfz-Versicherung wechseln- Service für Kunden: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im digitalen Kundenkonto Berlin ist trauriger Spitzenreiter bei Autodiebstählen. 350 Pkw werden dort je 100.000 zugelassener Fahrzeuge gestohlen - so viele wie in keinem anderen Bundesland. Das geht aus dem Bundeslagebericht 2019 zu Kfz-Kriminalität des Bundeskriminalamts hervor.1) Trotzdem versichern Berliner ihre Autos am seltensten mit einer Kaskoversicherung. Verglichen mit dem Bundesdurchschnitt wählen sie sieben Prozent seltener einen Teil- oder Vollkaskoschutz.2)"Die Kaskoversicherung kommt für einen gestohlenen Pkw auf, wenn dieser nicht innerhalb von vier Wochen wieder auftaucht", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Verbraucher müssen dabei einige Dinge beachten. Der Wagen muss z. B. gewissenhaft abgeschlossen sein und ein Diebstahl direkt der Polizei gemeldet werden."Höchster Kaskoanteil in Hamburg, Brandenburg und Schleswig-HolsteinNach Berlin werden in Hamburg (128 Diebstähle) und Brandenburg (80 Diebstähle) die meisten Pkw je 100.000 zugelassener Fahrzeuge gestohlen. Allerdings schützen Fahrzeughalter dort ihre Wagen gegen dieses Risiko. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt schließen sie sechs Prozent häufiger eine Kaskoversicherung ab und sogar zwölf Prozent häufiger als Berliner.Auch Schleswig-Holsteiner sichern ihre Pkw vergleichsweise häufig mit einer Kaskoversicherung ab. Gleichzeitig liegt die Zahl der Autodiebstähle mit 26 gestohlenen Fahrzeugen je 100.000 Zulassungen leicht unter dem Bundesdurchschnitt (34 Diebstähle).Mit innovativem FotoCHECK in zwei Minuten die Kfz-Versicherung wechselnCHECK24 hat den innovativen FotoCHECK (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/innovation-fotocheck%3A-kfz-versicherung-wechseln-in-zwei-minuten--1507/) entwickelt, der den Kfz-Versicherungsvergleich stark vereinfacht und beschleunigt. Kunden fotografieren oder scannen einfach ihren bestehenden Versicherungsschein oder ihre Beitragsrechnung und alle verfügbaren Angaben werden automatisch übernommen. So sparen sie sich die mühsame Dateneingabe von über 50 Merkmalen und ein Versicherungsvergleich bzw. -wechsel ist damit in nur zwei Minuten möglich.300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungVerbraucher, die Fragen zu ihrer Kfz-Versicherung haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Versicherungsexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 318 Mio Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Kfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro. 1)Quelle: Bundeskriminalamt - Bundeslagebericht Kfz-Kriminalität [https://ots.de/4BA3La], abgerufen am 2.11.20202)Datenbasis: alle 2019 über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen; Kaskoquote berechnet als Index; Index 1 = Durchschnitt aller Bundesländer / Index je Bundesland = Anteil Kaskoversicherung3)Quelle: WIK-Consult, https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. 