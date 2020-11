Gewinnmitnahmen zogen sich durch die gesamte asiatische Sitzung. Die wichtigsten Futures liegen vorbörslich alle im Minus. Der DAX-Future zieht deutlich nach unten und wird bis zu -0,77 % tiefer bei 13.134 Punkten gesehen, was eine negative Eröffnung um 09:00 Uhr für den DAX indiziert. Auch der S&P 500 Future notiert mehr als -0,75 % tiefer bei weniger als 3.544 Punkten. Einzig und allein der Nasdaq-Future kann die Verluste besser begrenzen und liegt mehr als -0,36 % tiefer bei weniger als 11.847 Punkten.In Frankfurt ergab sich am Mittwoch ein weiterer starker Handelstag. Von Schwäche keine Spur. Das höchste Interesse galt jedoch nicht den Blue-Chips. Der DAX legte lediglich um 0,40 % auf 13.216,18 Punkte zu. Immobilientitel wie Deutsche Wohnen (+5,17 %) und Vonovia (+5,16 %) waren hier dominierend. Stattdessen schoben sich die Technologietitel wieder in den Vordergrund. Der TecDax konnte die Schwäche der letzten Tage abschütteln und stieg um 2,98 % auf 3.028,12 Punkte. Bechtle stieg stark um 12,63 % auf 169,40 Euro nach sehr guten Zahlen und einer Erhöhung der Gewinnprognose. Auch Nordex profitierte weiterhin von dem veröffentlichten Bericht und stieg gestern um 11,21 % auf 17,26 Euro.

