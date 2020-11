DJ Flughafen Frankfurt verzeichnet im Oktober Anstieg der Luftfracht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat auch im Oktober angesichts der Covid-19-Pandemie sehr geringe Passagierzahlen verzeichnet. Das Cargo-Aufkommen entwickelte sich hingegen positiv und lag erstmals seit fünfzehn Monaten wieder über dem Vergleichsmonat des Vorjahres, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte.

Das Aufkommen an Luftfracht und Luftpost wuchs um 1,6 Prozent auf 182.061 Tonnen. Die weiterhin fehlenden Kapazitäten aus der Beiladefracht von Passagiermaschinen konnten durch reine Frachtflüge mehr als wettgemacht werden, teilte die Fraport AG mit. Ausschlaggebend für die hohe Nachfrage waren der Aufschwung im weltweiten Handel und die solide Entwicklung im Industriesektor der Eurozone.

Die Passagierzahlen lagen mit rund 1,1 Millionen dagegen um 83,4 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Die seit Beginn der Pandemie geltenden Reisebeschränkungen und die Unsicherheit bei der Reiseplanung dämpfen seit Monaten die Nachfrage. Kumuliert über die ersten zehn Monate des Jahres sank das Fluggastaufkommen um 71,6 Prozent. Mit 17.105 Starts und Landungen ging die Zahl der Flugbewegungen im Oktober um 62,8 Prozent zurück.

An den Flughäfen des internationalen Portfolios entwickelten sich die Passagierzahlen im Oktober den Angaben zufolge erneut sehr unterschiedlich. An einigen Standorten - insbesondere in Griechenland, Brasilien und in Peru - waren die prozentualen Rückgänge deutlich geringer als noch im Vormonat.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2020 01:56 ET (06:56 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.