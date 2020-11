München (ots/PRNewswire) - Branchenübergreifende Erforschung von Technologien mit den innovativen Produkten und Lösungen von RIGOLRIGOL Technologies, ein weltweit führender Anbieter von Test- und Messgeräten, stellt auf der ersten, virtuell stattfindenden electronica-Messe den StationMax vor, eine neue Generation von Hochleistungs-Time-Domain-Studios, die hochflexible Testkonfigurationen bieten, welche auf die unterschiedlichen Anforderungen von Ingenieuren zugeschnitten sind.Einführung des neuartigen StationMaxDer brandneue StationMax basiert auf dem firmeneigenen Phoenix-Chipsatz von RIGOL und den Datenanalyse- und Signalsynthesetechnologien von RIGOL. Er ist die neueste Messlösung von RIGOL, die Ingenieuren in verschiedenen Branchen maximale Leistung und Qualität bietet. Der StationMax verfügt über vier Empfangskanäle mit einer analogen Bandbreite von bis zu 4 GHz und vier Sendekanäle mit einer analogen Bandbreite von bis zu 5 GHz, wodurch eine präzisere, höhere Geschwindigkeit erzielt wird."Wir sind sehr stolz, den StationMax auf der diesjährigen electronica zu präsentieren. RIGOL hat sich der Erfüllung der Kundenbedürfnisse verschrieben und vielen Ingenieuren die Erforschung von Technologien ermöglicht. Dazu gehört auch unsere neueste Generation an multifunktionalen Time-Domain-Studiolösungen, die den Ingenieuren die Planung von Zeit und Material leichter machen", erklärte Rico Wang, Mitbegründer und Präsident von RIGOL. "Die Konzeption von Ingenieuren für Ingenieure, der Glaube an das Schaffen neuer Möglichkeiten und weitere Faktoren motivieren unser Team fortwährend dazu, einen höheren Geschäftswert für unsere Kunden zu erzielen, indem aus Innovationen praktische Lösungen werden."Der StationMax ist mit einem revolutionären, softwaredefinierbaren System ausgestattet, das eine breite Palette von Anwendungsoptionen für verschiedene Funktionen bietet, und verfügt über erweiterte Funktionen wie einen hochauflösenden Touchscreen mit ergonomischem Design und Split-Screen-Funktionen für Mehrfenster- und Mehrfach-Signaltests, optische Encoder für eine längere Lebensdauer sowie ein hochauflösendes Dashboard für intelligente Funktionen.StationMax: Technische DatenEmpfangskanal (RX) Übertragungskanal (TX)Analoge Kanäle 4 4Analoge Bandbreite 4 GHz 5 GHzEchtzeit-Abtastrate 20 GSa/s 12 GSa/sVertikalauflösung 8 bit-16 bit 16 bitSpeichertiefe 2 Gpts 4 GptsInnovative Produkte und Lösungen für die Anforderungen der BrancheIm neuen digitalen Zeitalter investieren Gerätehersteller und Infrastrukturanbieter umfangreich in Test- und Messlösungen. Einige der neuesten digitalen Oszilloskope von RIGOL basieren auf der weltweit führenden "UltraVision II"-Oszilloskop-Architektur von RIGOL und umfassen branchenführende DS8000-R-, MSO5000- und MSO8000-Modelle mit deutlich schnelleren Signalerfassungsraten, neuen Filter- und Triggerfunktionen sowie nie dagewesenen Speichertiefen und Suchfunktionen.RIGOL erfüllt die strengen Anforderungen an eine hohe Leistung bei der Signalformung und präsentierte seinen Multifunktionsgenerator für beliebige Wellenformfunktionen in der DG2000-Reihe.Um sich eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von IT- und Geschäftsführern im 5G-Zeitalter der Zukunft zu sichern, hat RIGOL die neue Produktreihe RSA5000N unter den Echtzeit-Spektrum-Analysatoren "UltraReal" eingeführt, die zur Lösung moderner Herausforderungen der HF-Technologie entwickelt wurde.Ein weiterer Branchen-Benchmark ist der HF-Signalgenerator DSG800A von RIGOL. Aufgrund seiner kleinen Stellfläche, dem geringen Gewicht und seiner hervorragenden Tragbarkeit ist der DSG800A besonders bei Bildungslabors und industriellen Produktionslinien sowie Entwicklungs- und Forschungsanwendungen eine sehr beliebte Wahl.Positiver Ausblick mit weltweiter PräsenzWährend die beispiellose Pandemie Unternehmen auf der ganzen Welt vor große Herausforderungen gestellt hat, sieht RIGOL die Branchenaussichten für den globalen Oszilloskopmarkts weiterhin positiv. Besonders in den Branchen Unterhaltungselektronik, Automobil, IT & Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Medizin und Maschinenbau gibt es weiterhin gute Geschäftsmöglichkeiten.RIGOL, heute ein weltweit führender Anbieter von Test- und Messgeräten, war als Innovator an den Start gegangen und ist nach wie vor ein Unternehmen, das die Erforschung von Technologien zur Unterstützung von Innovationen ermöglicht. RIGOL engagiert sich nach wie vor dafür, weltweit die Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker der Zukunft im Bereich Test und Messung zu befähigen und wird auch weiterhin eine wichtige Rolle bei der Erholung des globalen Marktes spielen und sich dafür einsetzen, der steigenden Nachfrage nach modularen Instrumenten und leistungsstarken, energieeffizienten elektronischen Geräten gerecht zu werden.Informationen zu RIGOL TechnologiesRIGOL Technologies wurde 1998 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Test- und Messgeräten. Dank stetiger Forschung an neuen Innovationen und diversen technologischen Durchbrüchen ist RIGOL Technologies weltweit zu einem schnell wachsenden Unternehmen in der Test- und Messbranche geworden, das über 587 Patente verfügt und weltweit bereits mehr als eine Million Geräte verkauft hat. RIGOL Technologies setzt sich dafür ein, Kunden dabei zu helfen, durch Innovation Geschäftswert zu erzielen, und macht dank seiner qualitativ hochwertigen Produkte und zuverlässigem Service mit strengen Standards die Erforschung neuer Technologien möglich. Zu unseren Produkten gehören Oszilloskope, Spektrumanalysatoren, Wellenformgeneratoren, HF-Signalgeneratoren, Mehrfachmessgeräte, Datenerfassungssysteme, Gleichstromversorgung, Gleichstromlast und Anwendungssoftware. Mit fast 500 Mitarbeitern, darunter mehr als 100 Ingenieure, die mit Kunden in rund 150 Ländern zusammenarbeiten, bietet RIGOL Technologies zahlreiche Möglichkeiten für neue Geschäftsmöglichkeiten.Weitere Informationen finden Sie unter www.rigol.com (http://www.rigol.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1329787/StationMax_Multifunctional_Time_Domain_Studio.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1329788/RIGOL_UltraVision_II_oscilloscope_architecture___RIGOL_UltraReal_with_VNA_mode_a.jpgPressekontakt:Amy HuangRIGOL Technologiesamy.huang@rigol.com+86 137 7174 1900Original-Content von: RIGOL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150145/4760369