Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX leichter erwartetDer DAX dürfte am Donnerstag mit roten Vorzeichen starten.2. Börsen in Fernost uneinheitlichDer japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 06:55 MEZ um 0,54 Prozent auf 25.486,30 Punkte.Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite dagegen um 0,18 Prozent auf 3.336,18 Zähler ab.In Hongkong notiert der Hang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...