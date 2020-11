The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.11.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.11.2020Aktien1 CNE100003688 China Tower Corp. Ltd.2 AU000000CXZ8 Connexion Telematics Ltd.3 AU0000091407 SSR Mining Inc.4 US1785871013 City Office REIT Inc.5 US35086T1097 Four Corners Property Trust Inc.6 US6336438873 National Bank of Greece S.A.7 US00776D1037 Aenza S.A.A8 CA18452D1069 Clean Power Capital Corp.9 US2907341026 Elys Game Technology Corp.10 CA31811L1076 Fiore Cannabis Ltd.11 CA44861F2017 Hybrid Minerals Inc.12 CA74022D4075 Precision Drilling Corp.Anleihen/ETF1 BE0002739192 Atenor S.A.2 US110122DQ80 Bristol-Myers Squibb Co.3 US110122DN59 Bristol-Myers Squibb Co.4 SGXF78411315 LOGOS Holdco Pte. Ltd.5 US110122DS47 Bristol-Myers Squibb Co.6 US110122DT20 Bristol-Myers Squibb Co.7 US747262AZ65 QVC Inc.8 US961214EQ27 Westpac Banking Corp.9 DE000A289FM3 Bochum, Stadt10 DE000A3H2YB8 Bremen, Freie Hansestadt11 EU000A284451 Europäische Union12 XS2177026155 Finnland, Republik13 XS2113615228 Gabunische Republik14 US446150AT18 Huntington Bancshares Inc.15 XS2258827034 NatWest Group PLC16 CH0570576279 Swissgrid AG17 US912828ZJ22 America, United States of...18 XS2099704731 Bank of China [Luxembourg] S.A.19 XS2102931594 Caixabank S.A.20 ES0000106684 Comunidad Autónoma del País Vasco21 XS2176686546 Credit Suisse AG [London Branch]22 DE000A2YNV36 Deutsche Pfandbriefbank AG23 EU000A284469 Europäische Union24 XS2088659789 Gas Networks Ireland25 US36962GX743 General Electric Co.26 XS1598243142 Grupo Antolin Irausa S.A.27 XS2258452478 ING Groep N.V.28 IT0005163602 Intesa Sanpaolo S.p.A.29 XS2109394077 Lloyds Bank Corporate Markets PLC30 XS2004880832 Mizuho Financial Group Inc.31 USY6726SAP66 Papua New Guinea, Government of...32 XS2124046918 Santander Consumer Bank AS33 XS2100690036 Santander Consumer Finance S.A.34 XS2173114542 SBAB Bank AB [publ]35 ES00000126A4 Spanien, Königreich36 XS2057872595 SPAREBANK 1 ØSTLANDET37 DE000A2G9HT2 Sparkasse Pforzheim Calw38 XS1856795510 State Bank of India [London Branch]39 USY81647AE24 State Bank of India [London Branch]40 USU85881AC12 Stericycle Inc.41 XS2063261155 Swedbank AB42 XS2243171746 The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]43 NZWNZD0724L3 Westpac New Zealand Ltd.44 DE000A289FK7 Allianz SE45 US110122DP08 Bristol-Myers Squibb Co.46 US110122DR63 Bristol-Myers Squibb Co.47 XS2258971071 Caixabank S.A.48 DE000HLB2X47 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale49 US6174468T98 Morgan Stanley50 AU3SG0002371 Queensland Treasury Corp.