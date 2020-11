Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern an die Gewinne der Vortage angeknüpft und seinen Aufwärtstrend damit fortgesetzt - auch wenn die ganz großen Sprünge ausblieben. Immerhin kletterte der DAX über die Marke von 13.200 Punkten. Am Ende betrug das Plus 0,4 Prozent bzw. 53 Punkten. Die Marktidee ist diesmal der S&P 500.