Advanced Blockchain AG schließt einen Softwareverkaufsvertrag mit einem Softwareentwicklungsunternehmen ab



12.11.2020 / 08:50

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) gibt bekannt, dass sie einen Verkaufsvertrag über Software abgeschlossen hat, der einen in Raten über mehrere Jahre zahlbaren mittleren sechsstelligen Betrag für den Verkauf von Software auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie vorsieht.



Der Verkauf dieser Softwarekomponenten wird der Advanced Blockchain AG wertvolle Cashflow-Einnahmen bringen. Darüber hinaus werden diese Softwarekomponenten dem Kunden zugute kommen, indem sie seine bestehenden Engagements stärken und ihm zusätzliche Tools für die Arbeit an neuen Produkten zur Verfügung stellen.



Die Komponenten können auf eine Vielzahl von Branchen angewendet werden und werden in die Produktpalette des Kunden integriert.



