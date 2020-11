DJ Nestle: Bernard Meunier folgt auf Nespresso-Chef Bula

FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle stehen in der Konzernleitung personelle Veränderungen an. Patrice Bula, Leiter Strategic Business Units, Marketing, Sales and Nespresso, werde Ende Februar 2021 in Rente gehen. Zum Nachfolger sei Bernard Meunier ernannt worden, teilte Nestle am Donnerstag mit. Meunier leitet derzeit noch Nestle Purina PetCare EMENA.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2020 02:29 ET (07:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.