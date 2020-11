Im März 2020 kam es erstmals zu einem Lockdown in Deutschland und zu einem Corona-Crash am Aktienmarkt. Nun steigen in vielen Ländern die Corona-Fallzahlen auf neue Hochs. Deutschland ist bereits in einen zweiten, wenn auch etwas weniger strengen Lockdown gegangen. Vielleicht fragst du dich angesichts dieser schlechten Neuigkeiten, ob uns ein zweiter Aktiencrash bevorsteht. Lockdowns bedeuten für viele kleine Unternehmen dramatische Umsatzausfälle, die auch von der Regierung nicht vollständig ausgeglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...