DJ Gutes Marketing macht gute Anwälte nur noch erfolgreicher - Rechtsanwälte sollten die Freiheit der neuen Werberichtlinien nutzen - tun es aber noch nicht

Wien/Berlin/Zürich (pts018/12.11.2020/08:50) - Die Aufhebung des generellen Werbeverbots schafft Anwälten neue Freiheiten, um für ihre Dienstleistung zu werben. Es wirft aber für Anwälte auch viele Fragen auf, schließlich ist Werbung und PR ein unbekanntes Terrain für diese Branche. "Wer neue Klienten auf sich aufmerksam machen will, muss auf sich und sein Know-how aufmerksam machen und sich von anderen Kanzleien unterscheiden", meint der Werbetherapeut und empfiehlt dabei, alle heute verfügbaren Kanäle zu dafür nutzen. Vor allem das Internet bietet kleinen Kanzleien ungemein erfolgversprechende Möglichkeiten durch Google, Facebook, Youtube und Online-PR. Das berühmte Kanzleischild vor der Tür hängen zu haben, hilft heute längst nicht mehr, um Klienten anzusprechen.

Wie schnell man dadurch zu neuen Klienten kommt und wie vergleichsweise günstig man heute durch Marketing im Internet seine Bekanntheit steigern kann, das zeigt Werbetherapeut Alois Gmeiner in seinen Coachings direkt in der Kanzlei des Anwaltes oder über Skype. Der Werbetherapeut ist Spezialist für Freiberufler-Marketing und hat darüber viele Bücher geschrieben und Seminare abgehalten. Für ihn gilt: mit Recht werben - und für Recht werben! https:// www.werbetherapeut.com/werbetherapeut/branchenwerbung/anwalt-kanzlei

Wer die Corona-Krise langfristig überstehen will, muss daher jetzt die Gelegenheit ergreifen und auf effektive Öffentlichkeitsarbeit setzen. Egal, ob es die Optimierung der eigenen Homepage ist (die gerade von Rechtsanwälten und Kanzleien meist sträflich vernachlässigt wird), Facebook, Google, YouTube oder Presseaussendungen über Online-Nachrichtenplattformen. "Alle diese Möglichkeiten stehen Anwälten offen, man muss sie nur effektiv und kontinuierlich nutzen, um damit mehr Umsatz für die Kanzlei und neue Klienten anzusprechen", so der Werbetherapeut.

Brainstorming für Low-Budget-Marketing direkt in der Kanzlei oder über Skype

Wer nun glaubt, effektives Marketing koste ein Vermögen, ist auf dem Holzweg. Gmeiner sagt dazu: "Das Wissen über die Macht des Internet und ein gerüttelt Maß an Kreativität und frische Ideen machen den Unterschied. Manchmal reicht einfach nur die richtige Formulierung in einer Presse-Aussendung und man landet kostenlos in einer Zeitung oder erhält die Möglichkeit eines Radio- oder sogar TV-Interviews."

Gerade Social Media, Facebook, Youtube und Co. sind heute Tools, über die man schnell und meist kostenlos, Werbung für viele sichtbar machen kann. Denn ohne Internet geht heute gar nichts mehr. Die Findbarkeit über Google durch relevante Keywords ist das Um und Auf. Dazu veranstaltet Gmeiner Coachings, Brainstormings und Sparrings, direkt in der Kanzlei des jeweiligen Anwaltes, um die Öffentlichkeitsarbeit auf ein neues Level zu heben.

Mehr Infos zum Low-Budget-Marketing sowie eine kostenlose Marketing-Analyse, gibt's auf: https:// www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck

Kontakt: Der Werbetherapeut Tel.: 0043 133 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Web: https://www.werbetherapeut.com/werbetherapeut/branchenwerbung/anwalt-kanzlei/

