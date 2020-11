DJ PTA-Adhoc: capsensixx AG: capsensixx AG mit starkem 3. Quartal und deutlicher Ergebnissteigerung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta024/12.11.2020/09:00) - * EBITDA Q.1-Q.3 2020: 6,2 Mio. Euro (Vorjahr 4,9 Mio. Euro) * EBITDA Q.3.2020: 2,3 Mio. Euro (+40,3%) * Ergebnis vor Steuern Q.1-Q.3 2020: 4,8 Mio. Euro (Vorjahr 2,6 Mio. Euro) * Ergebnis vor Steuern Q.3 2020: 2,0 Mio. Euro (+126,1%) * DVFA pro Aktie 30.09.2020: 0,48 Euro (Vorjahr -0,06 Euro)

Die capsensixx hat die ersten 9 Monate 2020 mit einem sehr starken 3. Quartal und einer deutlichen Ergebnisverbesserung abgeschlossen. Nach der Veräußerung und Entkonsolidierung der coraixx GmbH & Co. KGaA erwirtschaftet die capsensixx wieder deutlich positive Ergebnisse. Die hervorragende Geschäftsentwicklung im 3. Quartal bietet eine Indikation für das mittelfristige Wachstumspotenzial des capsensixx-Konzerns.

Die nachfolgenden Kennziffern der Jahre 2019 und 2020 sind vor Abzug der Anteile Dritter angegeben, es sei denn es wird auf eine Abweichung extra hingewiesen.

Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 (4,9 Mio. Euro) um 26,6% auf 6,2 Mio. Euro. Im 3. Quartal 2020 verstärkte sich der Anstieg des EBITDA auf 40,3% gegenüber dem Vorjahresquartal (1,6 Mio. Euro) und wird mit 2,3 Mio. Euro ausgewiesen.

Das Konzernergebnis vor Steuern der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020 wird mit 4,8 Mio. Euro ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (2,6 Mio. Euro) bedeutet dies eine Zunahme von 2,2 Mio. Euro (+82,1%). Das Konzernergebnis nach Steuern der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020 belief sich auf 3,5 Mio. Euro (+102,8% / Vorjahreszeitraum: 1,7 Mio. Euro).

Das Ergebnis nach Steuern (nach Drittanteilen) konnte nach einem Verlust von -0,2 Mio. Euro in 2019, in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 auf 1,7 Mio. Euro erhöht werden. Im 3. Quartal 2020 beträgt das Ergebnis nach Steuern (nach Drittanteilen) 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: -0,1 Mio. Euro).

Der 9-Monatsbericht 2020 der capsensixx AG steht ab 12.11.2020/15.00 Uhr unter www.capsenixx.de zur Verfügung.

Aussender: capsensixx AG Adresse: Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Stuerner Tel.: +49 69 7680585-25 E-Mail: vorstand@capsensixx.de Website: www.capsensixx.de

ISIN(s): DE000A2G9M17 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

