Das Jahr neigt sich dem Ende zu - für die Möhre steht nun der Umzug vom Feld ins Winterlager an. Im Sommer und bis in den Herbst hinein kommen die Möhren in Deutschland frisch vom Feld in den Supermarkt. Während des Winters werden diese dagegen in eine Art Winterschlaf versetzt, die Stoffwechselvorgänge sind dann eingeschränkt und sie bleiben länger frisch.Etwa 180.000 Tonnen Möhren werden jährlich über die Wintermonate in Deutschland eingelagert. Das entspricht dem Gewicht von etwa 900 Blauwalen. Dieser Vorrat an Möhren deckt einen großen Teil unseres Bedarfs bis in den Mai hinein.Die Ernte sowohl der frühen als auch der späten Sorten startete in diesem Jahr etwas langsamer, da es zu Beginn in den Anbauregionen teilweise trocken war. Somit setzt nun auch der Umzug ins Winterlager etwas später ein als in anderen Jahren. Doch durch den Regen in den vergangenen Wochen haftet die Erde gut an den Möhren. Diese schützt das Gemüse in den Kühlräumen während des Winters vor dem Austrocknen. Mit Temperaturen von weniger als 2 Grad haben die Möhren es in den Kühllagern schön kalt. Für die Einlagerung wird das Laub bei der Ernte abgeschnitten. Erst wenn es für die Möhren vom Lager in die Geschäfte geht, werden sie vorher gewaschen und dann verpackt.Über Meine MöhrenMeine Möhren stellt interessante Informationen rund um die Möhre zur Verfügung. Vom Anbau über die Ernte bis hin zu Lagertipps im Haushalt und der Ernährung mit Möhren können Verbraucher sich auf der Internetseite www.Meine-Möhren.de (https://www.meine-moehren.de/) über das beliebte Gemüse informieren. Leckere Rezepte, wie der Möhreneintopf mit Rindfleisch, das Möhrenbrot mit Quinoa oder die Möhren Quiche liefern Inspirationen für die eigene Küche und Lust aufs Ausprobieren.