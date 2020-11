DJ Merck will mit Nachhaltigkeitsstrategie bis 2040 klimaneutral werden

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Um das Thema Nachhaltigkeit stärker in seiner Geschäftsstrategien zu verankern, hat sich der DAX-Konzern drei Ziele gesetzt, die künftig bei Geschäftsentscheidungen berücksichtigt werden sollen. Zudem sei geplant, die variable Vergütung der Geschäftsleitung und des oberen Managements mit Fortschritten bei der Erreichung der drei Nachhaltigkeitsziele zu verknüpfen, teilte die Merck KGaA mit.

"Wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein und in allen unseren Geschäften einen positiven Wertbeitrag für die Gesellschaft erzielen, ohne dabei gesellschaftliche Folgekosten zu verursachen", sagte Konzernchef Stefan Oschmann laut der Mitteilung.

In der Nachhaltigkeitsstrategie hat sich Merck als erstes zum Ziel gesetzt, im Jahr 2030 durch nachhaltige Wissenschaft und Technologien Fortschritt für mehr als eine Milliarde Menschen zu erreichen. So sollen die Technologien und -Produkte des Konzerns zu Gesundheit und Lebensqualität beitragen. Ebenfalls bis 2030 soll Nachhaltigkeit in allen Wertschöpfungsketten verankert werden. Bis 2040 soll der Ressourcenverbrauch reduziert und die Klimaneutralität erreicht werden.

Über den aktuellen Stand bei der Realisierung der Nachhaltigkeitsstrategie werde der Konzern jährlich berichten. Durch die Konzentration auf diese Themen will Merck dazu beitragen, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen.

